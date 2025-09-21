LIVE! LAZIO-ROMA: le probabili formazioni

Arriva alla quarta giornata di campionato il derby della Capitale. Questo pomeriggio, all’ora di pranzo, si gioca Lazio-Roma, una partita già carica di significati visti i passi falsi delle due squadre romane in campionato.

I giallorossi devono riscattare l’inaspettato kappaò di domenica contro il Torino, e ritrovare ritmo e gioco espressi all’esordio con il Bologna. I biancocelesti affrontano già una prima crisi stagionale: le sconfitte contro Como e Sassuolo hanno messo subito in difficoltà Sarri.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 10:30 – Due ore al fischio d’inizio del derby. Cielo sereno e clima già caldo sulla Capitale. Cancelli aperti all’Olimpico da circa mezzora. Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali: nella Roma da risolvere il rebus sulla trequarti, con le quotazioni di Pellegrini che sembrano in ascesa.

LAZIO-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Pedro, Isaksen, Noslin, Dia.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soule, Pellegrini; Ferguson. All.: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Sangere, Hermoso, Ghilardi, El Shaarawy, Pisilli, Baldanzi, El Aynaoui, Dovbyk.

ARBITRO: Sozza. ASSISTENTI: Baccini-Vecchi. QUARTO UOMO: Ayroldi. VAR: Di Paolo. AVAR: Massa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini