LIVE! LAZIO-ROMA: le probabili formazioni

Arriva alla quarta giornata di campionato il derby della Capitale. Questo pomeriggio, all’ora di pranzo, si gioca Lazio-Roma, una partita già carica di significati visti i passi falsi delle due squadre romane in campionato.
I giallorossi devono riscattare l’inaspettato kappaò di domenica contro il Torino, e ritrovare ritmo e gioco espressi all’esordio con il Bologna. I biancocelesti affrontano già una prima crisi stagionale: le sconfitte contro Como e Sassuolo hanno messo subito in difficoltà Sarri.
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 10:30 – Due ore al fischio d’inizio del derby. Cielo sereno e clima già caldo sulla Capitale. Cancelli aperti all’Olimpico da circa mezzora. Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali: nella Roma da risolvere il rebus sulla trequarti, con le quotazioni di Pellegrini che sembrano in ascesa.
LAZIO-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Pedro, Isaksen, Noslin, Dia.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soule, Pellegrini; Ferguson. All.: Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Sangere, Hermoso, Ghilardi, El Shaarawy, Pisilli, Baldanzi, El Aynaoui, Dovbyk.
ARBITRO: Sozza. ASSISTENTI: Baccini-Vecchi. QUARTO UOMO: Ayroldi. VAR: Di Paolo. AVAR: Massa.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Voglio i 3 Punti!
Nè spettacolo nè bel gioco.
Solo La Vittoria!
Daje Roma Mia
si parla dopo la partita
Rischiare oggi pellegrini? boh
Sgombro il campo da ogni equivoco. Se oggi LP7 ci sarà dal 1′ minuto vorrà dire un sacco di cose, tra le quali quella che il Gasp qualcosa deve aver visto. Ranieri fece la stessa cosa ma dopo il gol fu il nulla cosmico. Da romano e romanista mi auguro di aver passato mesi a parlare di crisi che non ci sono, è tutto a posto, e annamo!
Infine, continuo a credere che risalire in CL con giocatori che non ci sono mai più riusciti da sei anni, non sia la strategia giusta, e continuerò ad augurarmi l’arrivo di calciatori giovani e affamati e futuribili. Per il resto oggi ci servono i tre punti e vale tutto.
se gioca pelle dal 1’ minuto fara come contro il torino e mettera in campo una squadra stampalata
vista cosi la probabile formazione pare te devi chiude per pareggia…dovemo sderenarli non chiudece
ma come se fa ancora a fa gioca pellegrini e ambire alla champions
C’è solo la Roma
Questa la mia probabile ed auspicata formazione:
Svilar
Celik Mancini Ndika
Rensch Kone Cristante Angelino
Soulè El Aynaoui
Ferguson
Tsimikas?
io oggi farei un bel 3 5 2…. più coperto, perché sarri fa contropiede…
ha cambiato completamente la fascia destra che è quella che ha fatto acqua contro il Torino. stavolta raddoppia la marcatura su Zaccagni. Pellegrini? ci puo’ stare. le alternative sono nullita’ assolute
Credo che la lazio partirà forte e sarà fondamentale non prendere gol subito, perché poi diventerebbe una montagna da scalare
GIOCA chi gioca, basta che se pappino li ratti…
