MASSARA: “Con Pellegrini d’accordo sul suo addio, ma poi è rimasto. Ora ci auguriamo che torni a fare le sue giocate”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del derby Lazio-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

E’ già un derby spartiacque?

“No, alla quarta giornata non mi sento di parlare di partite spartiacque. Sappiamo che il derby è una gara speciale, densa di significato emotivo, e che può portare un impulso positivo a un progetto che abbiamo iniziato adesso e speriamo di poter intraprendere a lungo”.

Si torna con Ferguson come riferimento: come sta? Sulla crescita di Dovbyk?

“Ferguson e Dovbyk sono due giocatori con caratteristiche simili, diversi dagli altri attaccanti in organico e quindi danno più peso e presenza offensiva. Stanno facendo bene, stanno crescendo e stanno imparando i dettami dell’allenatore. Di volta in volta l’allenatore saprà sfruttare tutto l’organico a seconda delle partite e delle esigenze”.

Pellegrini potrebbe restare alla Roma?

“Oggi gioca. Non c’è nulla come il calcio che sia capace di cambiare situazioni ed emozioni. Abbiamo passato l’estate con Lorenzo a condividere un’idea che potesse portarlo lontano da Roma, non è successo e adesso siamo tutti concentrati sulle partite. Lui per primo. E’ un calciatore forte, ci ha sempre portato giocate di qualità e ci auguriamo che torni a farlo partendo da oggi”.

LEGGI ANCHE – LIVE! Lazio-Roma, formazioni ufficiali e cronaca del match