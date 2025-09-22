“Deve diventare un atleta”: la parola chiave di Gasp per rilanciare Pellegrini

Da addio annunciato a risorsa chiave: il destino di Lorenzo Pellegrini con la Roma ha preso una piega inaspettata. Dopo un periodo difficile che ne aveva messo in discussione il ruolo, l’ex capitano (ora davanti a lui ci sono El Shaarawy e Cristante) è tornato protagonista, mostrando quanto nel calcio basti un episodio per cambiare le sorti di una carriera.

“Lorenzo è un giocatore superiore, ha qualità straordinarie. Il punto è farlo diventare un atleta”, ha spiegato Gasperini, sottolineando come il talento tecnico di Pellegrini non sia mai stato in discussione, ma che il vero lavoro da fare sia sul piano fisico.

A 29 anni, Pellegrini possiede ancora tutti i valori atletici di medio-alto livello e una condizione mentale impeccabile: “Gioca con poco dispendio grazie alle sue qualità tecniche. Oggi è uscito per crampi, ma può diventare eccellente anche dal punto di vista atletico”, ha aggiunto il tecnico. Insomma, il calciatore c’è, ora serve ricostruirlo fisicamente.

Il rilancio fisico del centrocampista, evidenziato già da Ranieri come suo punto debole, potrebbe trasformarsi in un’arma preziosa per la Roma. Se Gasperini riuscirà a trasformare Pellegrini in un atleta completo, la carriera del centrocampista, che sembrava destinata a una parabola discendente, potrebbe magicamente invertire il corso.

E a beneficiarne, oltre al ragazzo, sarebbe la Roma, che si ritroverebbe improvvisamente tra le mani non solo un calciatore di talento, ma una pedina strategica capace di garantire assist e gol a una squadra che ne ha disperatamente bisogno. Soprattutto con un Dybala a mezzo servizio e con un mercato che in estate non ha regalato a Gasp tutti i rinforzi desiderati.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini