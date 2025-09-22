FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 22 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:15 – Montella elogia Pellegrini e la Roma di Gasperini

Vincenzo Montella, ex attaccante giallorosso e ora Ct della Turchia, commenta a Radio Anch’io Sport la vittoria della Roma nel derby: “Partita bloccata, decisa da un episodio. Sono felice per Pellegrini, l’ho avuto nei ragazzini della Roma: è un centrocampista con il gol nel DNA”. Sul match: “Il secondo tempo è stato sofferto, ma la squadra segue le idee del nuovo allenatore. Il cammino è quello giusto” (Radio 1).

Ore 9:30 – Lazio-Roma 0-1, i voti dei quotidiani

La Roma batte la Lazio grazie a un gol di Pellegrini, che sui quotidiani è il migliore in campo con 7.64 di media voti. Grande prova anche di Koné (7.21), dominante in mezzo al campo, e di Rensch (7.21), da cui nasce l’azione del vantaggio. Buona la prestazione complessiva della difesa con Ndicka (7) solido. Insufficienze per i subentrati (Dovbyk 5.57, Pisilli 5.93, El Aynaoui 5.75) e Ferguson (5.75). Gasperini, all’esordio nel derby, ottiene 7.14 di media e viene premiato per scelte e coraggio tattico. (Gazzetta, Corriere, Messaggero, Repubblica, Tempo, Romanista)

Ore 8:25 – Nizza-Roma, Wesley e Hermoso verso il rientro

Dopo il derby vinto, la Roma si è ritrovata subito a Trigoria per preparare l’esordio in Europa League di mercoledì sera contro il Nizza. Gasperini conta di riavere in gruppo Wesley, fermato da un problema gastrointestinale, ed Hermoso, reduce da un fastidio al polpaccio che lo aveva escluso dal derby dopo l’ultimo provino. Restano invece fermi ai box Bailey e Dybala, che non saranno della trasferta in Costa Azzurra. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Derby blindato, tensioni nel post partita

Il derby numero 185 si è disputato in un Olimpico blindato dalle forze dell’ordine. L’anticipo alle 12:30 ha ridotto il rischio di incidenti prima del fischio d’inizio, ma nel post gara non sono mancati momenti di tensione. Nella notte la polizia aveva già fermato un corteo di incappucciati nei pressi di piazza Mancini, sequestrando mazze, aste modificate e persino una pala. Dopo la partita, nei pressi dell’uscita riservata ai tifosi laziali, alcuni romanisti sono stati aggrediti e scaraventati dai motorini: lanci di bottiglie e sassi hanno richiesto l’intervento del Reparto Mobile. Nessun ferito grave, ma la Scientifica sta lavorando sulle immagini per identificare i responsabili. (Il Messaggero)

