Gasp cambia la Roma per l’Europa: chance per Dovbyk, si scaldano Tsimikas ed El Aynaoui

Archiviati i festeggiamenti per la vittoria nel derby contro la Lazio, la Roma deve subito voltare pagina. All’orizzonte c’è l’Europa League, con il debutto fissato domani sera a Nizza (calcio d’inizio alle 21). Gasperini pensa a qualche cambio di formazione per gestire le energie dopo la stracittadina e in vista del prossimo impegno di campionato contro il Verona.
La squadra si è ritrovata ieri a Trigoria per rifinire la preparazione alla trasferta in Francia. Le notizie dall’infermeria sorridono al tecnico: Wesley ha smaltito il virus gastrointestinale ed è tornato in gruppo, mentre Hermoso è completamente recuperato dopo il risentimento al polpaccio. Restano invece ai box Bailey e Dybala, che lavorano ancora a parte con l’obiettivo di tornare disponibili per la sfida del 2 ottobre contro il Lille.
Per la prima volta dall’inizio della stagione Gasperini adotterà il turnover. Sulla fascia sinistra dovrebbe esserci spazio per Tsimikas, mentre in difesa è atteso l’esordio dal primo minuto di Ghilardi. A centrocampo El Aynaoui è pronto ad affiancare Koné.
In attacco potrebbe toccare a Dovbyk guidare il reparto offensivo al posto di Ferguson. Alle sue spalle Soulé è confermato, con il ballottaggio tra El Shaarawy e Pellegrini per completare il tridente.
La Roma cerca subito una partenza convincente in Europa League, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria nel derby e accumulare fiducia anche sul palcoscenico internazionale.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Le chance per Dovbyk continuano a non mancare il problema è la sua risposta.
Ad oggi zero gol all’attivo forse persino Shomurodov avrebbe saputo far meglio con le stesse occasioni.
Se neanche in Europa marcherà il cartellino difficile pensare che il suo recupero sia cosa rapida e a Gennaio non è che trovi chissà che sul mercato.
shomurodov io lo avrei tenuto . Con Gasperini credo avrebbe avuto la possibilità di fare molto molto bene.
Per me un rimpianto , soprattutto vedendo un Dovbik in queste condizioni.
Sempre e solo Forza Roma!!
E’ un giocatore imbarazzante, ha un piede solo, il SX e in serie A non si dovrebbero vedere. Macchinoso, non sembra adatto per giocare a calcio. Domenica prende palla e se la porta sul DX , non ci prende neanche l autobus con il DX. lo scorso hanno ha segnato, non so cosa pensare. Ho una idea completamente sbagliata di questo gioco, ormai mi devo arrendere
Massima concentrazione e massimo supporto a operato di Gasperini…lo voglio sottolineare oggi dopo il derby vinto… è importante se lo supportiamo allora verranno i risultati….
Tutto giusto…ma prima di tutto lo deve supportare la squadra. E ci vuole un “fisico bestiale”
Il DNA europeo della Roma è uno dei pochi punti fermi…
Assieme agli “strisciati tristi” è l’unica squadra italiana che si è ben distinta ed il coefficiente uefa ne è la riprova.
Ma, la “Cazzetta” conosce solo la “storia” delle “strisciate”, non ha e non vuole “acquisire” obiettività ed imparzialità di giudizi…
È noi di questi “giornalari” non abbiamo più “fiducia” da molto tempo…
Sulla prima pagina del Tuttosport oggi ci stava scritto che Agnelli ha patteggiato nonostante fosse innocente
Tu hai mai visto una persona innocente patteggiare?
Dovbyk in questa Roma non può fare panchina.
come dice il Gasp … le gerarchie le decide il campo … per l allenatore è molto importante che si ha sia in allenamento sia nelle partite ufficiali… e come ha detto chiaramente vede in lui un atteggiamento apatico poco convinto … il Gasp le possibilità gliele sta dando … ma lui per ora non risponde … a differenza di Ferguson che non avrà segnato ma comunque contrasta … combatte … e prova ad aggredire l avversario con quella convinzione che chiede il Gasp
Hai ragione…. è.
meglio che cambi aria, per il bene suo e, soprattutto, della nostra Roma!!!
3 punti per partire
Ferguson 260 minuti gol 0 come Dovbik ma in 60 minuti, però si critica solo lui. Strano
L’EL è il terreno giusto per provare a recuperare giocatori.
La nuova formula a girone unico concede qualche margine d’errore.
Le difese a livello internazionale sono spesso meno asfissianti di quelle italiane.
Inoltre, in particolare il Nizza è partito male in campionato anche per la grave moria subita nel reparto arretrato dove si ritrova i tre difensori centrali titolari vittime di infortuni gravi.
Infine la vetrina internazionale potrebbe giovare alle auspicate cessioni di giocatori come Dovbyk e Pellegrini.
Al derby poteva andarci male ma abbiamo vinto. Piedi per terra e lavorare, tanto.
Svilar
Ghilardi Mancini Hermoso
Wesley El Ayn Kone Tsim
Soulè Elsharawy
Dovbyk
cioè vuol dire 7 giocatori che Domenica non hanno giocato (almeno da primo minuto)
Parecchi tifosi criticano Dobvik dimenticando che fare 17 gol lo scorso anno con il gioco che faceva la Roma, anche se con Ranieri fruttava. non tutti gli avrebbero fatti, e non vuol dire che erano facili perché davanti alla porta ti ci devi far trovare al momento giusto!
il centravanti deve avere la fiducia , ora lo stavano mandando via !!ora gli si chiede di fare 10 m al derby ..ma che gestione assurda …ormai questo è andato lo devi dare via.
