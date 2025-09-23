Gasp cambia la Roma per l’Europa: chance per Dovbyk, si scaldano Tsimikas ed El Aynaoui

Archiviati i festeggiamenti per la vittoria nel derby contro la Lazio, la Roma deve subito voltare pagina. All’orizzonte c’è l’Europa League, con il debutto fissato domani sera a Nizza (calcio d’inizio alle 21). Gasperini pensa a qualche cambio di formazione per gestire le energie dopo la stracittadina e in vista del prossimo impegno di campionato contro il Verona.

La squadra si è ritrovata ieri a Trigoria per rifinire la preparazione alla trasferta in Francia. Le notizie dall’infermeria sorridono al tecnico: Wesley ha smaltito il virus gastrointestinale ed è tornato in gruppo, mentre Hermoso è completamente recuperato dopo il risentimento al polpaccio. Restano invece ai box Bailey e Dybala, che lavorano ancora a parte con l’obiettivo di tornare disponibili per la sfida del 2 ottobre contro il Lille.

Per la prima volta dall’inizio della stagione Gasperini adotterà il turnover. Sulla fascia sinistra dovrebbe esserci spazio per Tsimikas, mentre in difesa è atteso l’esordio dal primo minuto di Ghilardi. A centrocampo El Aynaoui è pronto ad affiancare Koné.

In attacco potrebbe toccare a Dovbyk guidare il reparto offensivo al posto di Ferguson. Alle sue spalle Soulé è confermato, con il ballottaggio tra El Shaarawy e Pellegrini per completare il tridente.

La Roma cerca subito una partenza convincente in Europa League, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria nel derby e accumulare fiducia anche sul palcoscenico internazionale.

Fonte: Gazzetta dello Sport