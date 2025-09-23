Pellegrini, il derby non basta: a gennaio sarà addio alla Roma

Al di là dell’amore per la maglia, dell’essere romano e romanista, Lorenzo Pellegrini ha lasciato un segno tangibile sul campo. E i numeri lo dimostrano.
Da quando è tornato a Trigoria, stagione 2017/18, il suo contributo è stato decisivo: 56 gol e 59 assist in nove stagioni, praticamente una partecipazione a un gol ogni tre partite. Tra i centrocampisti della Serie A, in questo arco di tempo, hanno fatto meglio solo Hakan Calhanoglu e Luis Alberto.
Dati che raccontano più di tante parole il peso di Pellegrini nella Roma. Prima del derby Gasperini era stato schietto: “Lo voglio recuperare perché ci serve. Ma se è inviso al club e ai tifosi, che faccio? Mi tocca puntare su un altro giocatore…”. Parole che oggi sembrano già superate, perché rimettere da parte il numero 7, dopo il gol che lo ha rilanciato e riportato al centro della scena, appare davvero difficile.
Eppure il futuro resta un rebus. In estate la società è stata chiara: nessun rinnovo per il contratto che pesa a bilancio per 5 milioni più un milione di bonus. Pellegrini è stato a un passo dall’addio a gennaio e nuovamente in estate. Ora la prospettiva è che a gennaio possa lasciare per non arrivare a scadenza in giugno, quando diventerebbe un parametro zero. Un addio che avrebbe il sapore dell’amaro congedo, ma che, se arriverà, sarà da giocatore vero.
Rinnoveranno. Ho visto già questo film.
Credo invece che la società abbia deciso di non rinnovare…ma io lo dico con dispiacere perché vista la pochezza tecnica che regna in Italia… almeno nella maggioranza dei giocatori Pellegrini in forma lo terrei….
Se Pellegrini avesse avuto Gasperini prima sarebbe stato diverso ma se la AS Roma ha deciso così…va bene.. importante avere idee chiare che non cambiano.
Forza Roma
E’ il solito articolo del martedì mattina ma indubbiamente l’ingaggio così alto ha un peso determinante sulla decisione della società. Tutto cambio se accetta una sostanziale decurtazione e se da qui a gennaio gioca in maniera eccezionale.
se rinnovasse a 3 mln andrebbe anche bene.
il fatto è che ad oggi prende quasi il doppio.
lookman prende 1.8 a Bergamo.
ci rendiamo conto?
❤️🧡💛
Anche se ha disputato una gara accettabile ( al netto del magico gol), Pelle non è funzionale al gioco del Gasp, è statico, molle. Abbiamo già Dobvik in quelle condizioni, anche se debbo dire per quanto è avulso dal gioco quest’ultimo sta messo peggio di Lollo.
E poi 5 milioni d’ingaggio, ma anche basta! Anche se quest’anno potenzialmente abbiamo tutte le possibilità di rientrare finalmente in Champions, la Roma che attendiamo, forte e funzionale in ogni reparto potremo vederla quantomeno il prossimo anno. Intanto andiamo af affrontare il Lille e poi il Verona, e poi la Fiore e poi…. FRS
Se rinnovano è per non perderlo a zero, esattamente come fatto con Zalewsky
credo che il rinnovo sia impossibile , a meno che pellegrini non accetti un ingaggio dimezzato, andando via a scadenza potrebbe firmare un contratto molto piu’ ricco e considerando il fatto che sara’ l’ ultimo di un certo rilievo un addio e’ molto probabile.
@Uno vecchio: quale squadra a oggi darà un contratto “molto più ricco” di 3 milioni a Pellegrini, anche a parametro zero ?
A me fa ridere questa situazione. Ma davvero.
Attorno a questo ragazzo regna la più assoluta disinformazione: anzi, viene accusato di avere dei procuratori iperattivi. Ma quando mai? La gente si interessa a lui, perchè è forte, punto.
Allo stato attuale, Lorenzo Pellegrini percepisce 3.5 mln (fonte “Calcio e finanza”). Dimezzato, dovrebbe prendere meno di Pisilli? Ma a voi che dice il cervello? Come quando un paio di giornalisti del tutto ignoranti scrissero che Pellegrini sarebbe tornato ad allenarsi ad Ottobre – mi perché che sia sceso in campo a settembre per fortuna, aggiungerei – o sulla questione dell’intervento al naso. E questa, credetemi, è la prova di quanto poco sia assistito questo ragazzo: accusato di essersi operato per saltare “gli allenamenti” – dybala lo scorso anno saltò una settimana di preparazione per sposarsi – quando le cause erano fisiologiche. L’operazione al tendine, ha necessitato di un’anestesia totale, come quella al naso: il problema è che tra le due anestesie deve passare del tempo.
Io non credo che rinnoverà. La situazione è abbastanza chiara a tutti (società e allenatore inclusi): la situazione ambientale avversa (sia per tendenze autolesionistiche storiche e sia per l’effetto dei veleni di Mou) e la sua incapacità di reagire (non è affatto semplice, in pochi ci riuscirebbero e lui è piuttosto sensibile e fragile) non consentono una prosecuzione del rapporto. In tutto ciò non conta il suo rendimento (altissimo come evidenziano i numeri… a proposito, c’è ancora qualcuno che davanti alle statistiche di goal, assist e km percorsi mi vuole dire che non contano e preferisce una poderosa progressione di Dia? Oggi magari no, ma la settimana prossima si ripartirà con i teatrini) ne il rapporto tra il rendimento e l’ingaggio (in realtà, lo ribadisco per l’ennesima volta, Pellegrini guadagna 4 milioni netti a stagione, ovviamente più eventuali premi o bonus al pari di mezza serie A. Ingaggio assolutamente in linea con quelli delle altre squadre facoltose del campionato: l’Atalanta non fa testo, è una provinciale che fa super risultati e Lookman infatti mi pare non stia giocando perché vuole andare via…) dato che di certo Pellegrini rinuncerebbe a qualcosa e a 3 milioni a stagione firmerebbe ad occhi chiusi. Il fatto è che, essendo romano e romanista, non essendo un fuoriclasse (non è Totti insomma), non può giocare nella Roma. Questa è purtroppo la scellerata regola che vige da parecchio e che ci ha già fatto perdere Florenzi (e quasi anche il “quasi fuoriclasse” DDR). Lorenzo vada pure altrove (e probabilmente andrà a vincere campionati all’ Inter o al Napoli), non c’è altra soluzione. Speriamo solo che si cresca come tifoseria e si inizi ad usare per ragionare anche il cervello oltre che il cuore (e qualcuno i piedi).
Resta difficile il rinnovo al momento. Il calciatore deve dimostrare di essere recuperato e non basta una sola partita e soprattutto si deve tagliare l’ingaggio vero motivo del possibile addio.
Ma lasciatelo in pace…
dovete sempre rompere il c…… con sti articoli ma fatela finita giornalai da due soldi
Perché Apuo, è un personaggio pubblico super pagato e nel bene o nel male il suo rendimento influenza la squadra per cui tifiamo, perciò ho il diritto e dovere di criticarlo se necessario.
Rinnovare e vendere sarebbe nell’interesse della Roma, non rinnovare del giocatore e procuratore.
Si dice tanto che sia un grande romanista dopo anni a 6milioni netti magari si comporta con rispetto e rinnova prima di partire come strategia in accordo con la Roma. Non penso andrà così ma sai qui dicono che i romanisti sono più forti degli altri e di cuore beh allora dovrebbero dimostrarlo rispettando la Roma anche in questo è non fare il gioco dei procuratori.
Forza Roma.
Ancora? 4 milioni netti non 6. Ingaggio in linea con il calcio attuale (solo nella Roma Dybala ne prende 8 per fare meno e 4 li prende anche Ndicka…). A fine campionato avrà 30 anni, il suo cartellino non varrà granché. Non avrebbe senso rinnovare per poi venderlo. Lo si fa con i calciatori molto giovani o per quelli con alto valore di cartellino.
Numeri strepitosi….infatti questa estate c’era la per prenderlo e lui aveva solo l’imbarazzo della scelta
nessuno si compra un giocatore che sta in convalescenza… a me pellegrini nn piace.. nn fate come i giornali che scrivono cretinate
Massacra dice che nel calcio le cose cambiano continuamente, e sembra spianare la strada ad un possibile rinnovo, però potrebbero benissimo essere parole volte solo a cercare di spronare il giocatore a dare il massimo fino all’addio.
Certo se a Gennaio Pellegrini sta a 10 gol e 7 assist mi fa strano che la dirigenza lo venda.
Se sta a 9 gol e 8 assist?
Ci si pensa, quelli sarebbero numeri mediocri
8 gol e 7 assist invece da cacciare immediatamente
Però vediamo quanto vuole bene alla Roma detto in mille interviste abbassandosi e prolungando il contratto anche se penso che il meglio lo abbia dato!
se si dimezza lo stipendio lo rinnovano senza problemi…. alla fine è sempre una questione di soldi!
giocatore spremuto, fisicamente al capolinea, purtroppo finito.
già da anni ormai.
spero finisca a gennaio/giugno questa agonia.
e spererei stessa sorte anche per gli altri senatori del 6o posto
Finito a 29 anni???
Certo é che se lo mettono in campo e segna ancora allora sono costretti a rinnovare visto che é l’unico che riesce a far gol, poi é l’unica mezza punta nella roma che segna.
Il rinnovo si potrebbe pure fare ma a che cifre parliamo? perché se le richieste sono le stesse di quanto guadagna adesso a prescindere che possa fare bene questi tre mesi allora mi dispiace ma no perché ci è stata troppa discontinuità in questi anni.
Rinnovo a 2,5-3 milioni massimo senza bonus altrimenti niente rinnovo
Katzetta senti a me: vincere uno scudetto a Roma varrà sempre vincerne 10 altrove, specie a Milano o Torino, che vi piaccia o no.
con quel contratto e visto gli scarsi apporti alla squadra, Pellegrini deve andarsene. Oppure rinnova abbassando le cifre a circa la metà…. 3 milioni più bonus credo siano molto molto più che giusti!
E un consiglio a Massara : che inizi a cercare un ottimo rifinitore, di classe pura, perchè è super necessario a questa Roma senza classe, altrimenti verrà cacciato a furor di popolo….
tutti sti problemi se lo stipendio fosse più umano non ci sarebbero
Calciatore forte. Uno dei pochi di qualità, col Gasp vedremo un altro Pellegrini.
A gennaio venderei Massara..
Grazie per il derby ma 5 milioni per un giocatore che negli ultimi anni è stato un fantasma anche no. Con lui e gente come lui mai in Champions, direi che basta per capire che certi elementi vanno mandati via.
Con lui via anche Dybala che gioca una partita su 4 e ormai si rompe pure da fermo.
Nel pacchetto ci metterei anche Cristante che farei rimanere solo se per metterlo in panchina come buon rincalzo.
Problema è l’attuale ingaggio… Giocatore in fase discendente…Un eventuale rinnovo di un paio d’anni va fatto ala metá della metá
Ok il derby, il gol ovviamente, vediamo cosa combina da adesso in poi no? Non è da questi particolari che si giudica un giocatore?
perderlo a zero sarebbe da polli vista anche la situazione economica
Pellegrini fece il suo anno migliore proprio quando era in scadenza (e riuscì a strappare l’ingaggio monstre che prende ora). Dopo si è comodamente seduto. Adesso è di nuovo carico a pallettoni (almeno a parole). Com’è bella la vita del calciatore…
Il pellegrini visto gli ultimi anni è inguardabile se poi a odor di rinnovo trovano sempre le energie per farti venire i dubbi boh
non c’è storia, non c’è memoria, siamo in un vortice dove tutto sembra cambiare e soprattutto i giudizi non vi è certezza su nulla e tutto mutevole….bastano 2 partite fatte bene per glorificare ed una fatta male per gettare nel fango qlcosa o qlcuno. Qsto vale in ogni ambito della vita sociale, ma siamo noi a mio avviso che non abbiamo più alcuna capacità critica, data in appalto ai giornalai e opinionisti vari, dal calcio alla politica. Pellegrini è un buon giocatore che negli ultimi 2 anni si è perso, schiavo del suo ingaggio (uno sproposito) e della sua fede giallorossa. Spero possa riprendersi sia per lui che per la roma. fintantoché starà a roma se gioca sarà supportato da me
Se il discorso di non rinnovare il contratto a Pellegrini mi pare non faccia una piega per le ragioni note a tutti, per Dybala vale la stessa cosa,si tratta dei due giocatori più tecnici che abbiamo,(il terzo è opinione comune che sia El Sharawy) ma anche quelli che in due ti sdraiano con gli ingaggi, non proporzionati alle loro prestazioni in campo,ormai bisogna abituarsi all’idea di perdere entrambi per il prossimo campionato,si sa che Gasperini preferisce i giocatori più fisici che tecnici,e in questo non mi pare che i due in questione siano proprio il massimo in questo!
Ce risemo!! So ripartite le trombe. Ma non si può semplicemente dire che finché sarà alla Roma giocherà come, dove e quando vorrà Gasperini?!
Personalmente più del futuro di Pellegrini mi preoccupa il presente della Roma che non produce azioni da gol ergo non segna.
Fino ad ora siamo a 3 tiri in porta Ferguson (Bologna) e 1 Dovbik (Pisa).Gol 0.
Ecco questo m’indispettisce , molto più del futuro di Pellegrini.
al livello del derbi deve giocare almeno.15 partite.perche altrimenti e’ un film rivisto 100 volte
Siccome nella Roma abbondano i Fenomeni ( 😆) ,vendessero pure Pellegrini,che almeno ci fa vincere i derby.
Aria fritta …
una rondine non fa primavera.con rutti I soldi che ha preso dalla Roma dovrebbe rinnovare con la Roma e poi si scelga un qualsiasi lido.
Così come è stato descritto nell’articolo, Pellegrini è uno dei migliori centrocampisti in Italia. Se però dovessimo guardare l’ultimo periodo, direi gli ultimi due anni circa, per vari motivi a mio avviso non è stato costante anzi, direi alquanto altalenante. Ha sviluppato un gioco il cui contributo non giustifica, sempre secondo il mio parere, i 5 milioni di ingaggio.
Se dovessero trovare un accordo a ribasso penso possa rinnovare, diversamente la vedo difficile, al di là del suo amore per la Roma.
I derby non contano, sono partite che fanno parte di un altro campionato. Bisogna vedere il resto…
vabbe si sapeva, non era per un gol al derby che te salvavi e speravi in un altro contratto
In turchia ti davanno 12 mil perche non andarci…mah vuole i milioni stando a casa sua a roma, eh ma pure io allora voglio sta cosa…abbasta con pellegrini
La caxxetta dello sport è letto solo dai Maranza!
