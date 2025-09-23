Pellegrini, il derby non basta: a gennaio sarà addio alla Roma

Al di là dell’amore per la maglia, dell’essere romano e romanista, Lorenzo Pellegrini ha lasciato un segno tangibile sul campo. E i numeri lo dimostrano.

Da quando è tornato a Trigoria, stagione 2017/18, il suo contributo è stato decisivo: 56 gol e 59 assist in nove stagioni, praticamente una partecipazione a un gol ogni tre partite. Tra i centrocampisti della Serie A, in questo arco di tempo, hanno fatto meglio solo Hakan Calhanoglu e Luis Alberto.

Dati che raccontano più di tante parole il peso di Pellegrini nella Roma. Prima del derby Gasperini era stato schietto: “Lo voglio recuperare perché ci serve. Ma se è inviso al club e ai tifosi, che faccio? Mi tocca puntare su un altro giocatore…”. Parole che oggi sembrano già superate, perché rimettere da parte il numero 7, dopo il gol che lo ha rilanciato e riportato al centro della scena, appare davvero difficile.

Eppure il futuro resta un rebus. In estate la società è stata chiara: nessun rinnovo per il contratto che pesa a bilancio per 5 milioni più un milione di bonus. Pellegrini è stato a un passo dall’addio a gennaio e nuovamente in estate. Ora la prospettiva è che a gennaio possa lasciare per non arrivare a scadenza in giugno, quando diventerebbe un parametro zero. Un addio che avrebbe il sapore dell’amaro congedo, ma che, se arriverà, sarà da giocatore vero.

Fonte: Gazzetta dello Sport