Di Francesco: “Berardi è un grande giocatore, cercai di portarlo alla Roma”

NOTIZIE AS ROMA – Eusebio Di Francesco riparte dal Verona. Presentato ufficialmente oggi, l’ex tecnico giallorosso in conferenza stampa ha parlato anche di Domenico Berardi, impegnato con l’Italia ad Euro 2020, in ottica Roma:

“Vederlo così è gratificante, ho ancora i brividi a parlarne. Ricordo il percorso fatto insieme. Tutti dicevano che si allenava male, invece per me è sempre stato un grande giocatore.

Cercai anche di portarlo a Roma. È cresciuto attraverso il lavoro, un ragazzo con la testa sulle spalle, e mi fa piacere vederlo a questi livello. Ha ancora tanta strada da fare, ma sono contento di vederlo a questi livelli”.