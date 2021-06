Zalewski incanta, Tripi si traveste da bomber: la Roma Primavera batte il Bologna e vola alle final six

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera vince ancora: i giallorossi passano sul campo del Bologna col punteggio di quattro a due e chiudono la regular season al quarto posto in classifica.

Al 14′ la Roma passa con Tripi: cross dalla bandierina dalla sinistra calciato da Zalewski, il capitano giallorosso controlla in area tutto solo e da pochi passi batte il portiere avversario. Passano appena due minuti, e arriva il raddoppio: Zalewski realizza una punizione spettacolare calciata in maniera perfetta, con la palla che si spegne sotto al sette.

La Roma chiude il match prima dell’intervallo: segna ancora Tripi con il secondo comodo appoggio sotto porta dopo un calcio d’angolo, stavolta battuto da Bamba. Nella ripresa è proprio l’attaccante ivoriano a segnare il gol del 4 a 0 con un sinistro angolatissimo che non dà scampo al portiere avversario.

La partita sembra chiusa, ma il Bologna ha un sussulto d’orgoglio e nel giro di due minuti segna due gol, sempre con Rabbi, prima con un gran destro e poi su rigore. La Roma non si distrae e porta a casa una vittoria che però non cambia la classifica viste le vittorie di Inter, Sampdoria e Juventus. I giallorossi chiudono al quarto posto, e si qualificano per le final six che decideranno chi sarà la vincitrice dello scudetto Primavera.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

BOLOGNA FC 1909 (3-4-1-2) :Molla; Tosi, Khailoti (54′ Motolese), Montebugnoli (46′ Raimondo); Arnofoli, Farinelli, Maresca, Annan; Ruffo Luci (C) (46′ Viviani); Rocchi (66′ Vergani), Rabbi.

A disp.: Prisco (GK), Milani, Pietrelli A., Pietrelli R., Acampora, Paananen, Cavina, Cossalter, Roma.

All.: Zauri.

AS ROMA (3-4-2-1) : Mastrantonio; Evangelisti (60′ Ludovici), Tripi (C), Ndiaye; Tomassini, Tahirović, Milanese (73′ Pagano), Jan Oliveras (58′ Podgoreanu); Zalewski (46′ Ciervo), Bamba (73′ Volpato); Afena-Gyan.

A disp.: Boer (GK), Giorcelli, Di Bartolo, Satriano, Tall, Cassano, Megyeri (GK).

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Assistente 1: Sig. Giovanni Mittica di Bari.

Assistente 2: Sig. Dario Gregorio di Bari.

Marcatori: 14′ Tripi (AS Roma), 17′ Zalewski (AS Roma), 42′ Tripi (AS Roma), 46′ Bamba (AS Roma), 56′ Rabbi (Bologna FC 1909), 58′ rig. Rabbi (Bologna FC 1909).

Ammoniti: 16′ Montebugnoli (Bologna FC 1909), 38′ Rocchi (Bologna FC 1909), 45’+1 Farinelli (Bologna FC 1909), 58′ Zauri (Bologna FC 1909), 62′ Milanese (AS Roma).

Espulsi:

Note: recupero 0’pt, 0’st. Calci d’angolo: 3-8. Temperatura: 28°C (Prevalentemente soleggiato).