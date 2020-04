Di Francesco: “Le cessioni di Strootman e Nainggolan furono un errore. Zaniolo è un gioiello. Totti e De Rossi mi hanno sempre sostenuto”

ULTIME NEWS AS ROMA – Eusebio Di Francesco ha parlato oggi al Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) per tornare sulla sua esperienza in giallorosso che lo ha visto raggiungere grandi traguardi come la semifinale di Champions League ma anche momenti molto difficili come il periodo nerissimo del suo secondo anno a Trigoria che lo ha portato all’esonero.

Tra i rimpianti dell’ex allenatore della Roma c’è quello di aver avallato il finale di mercato di Monchi che portò alla tanto criticata partenza di Kevin Strootman, venduto al Marsiglia, oltre a quella precedente di Nainggolan: “Sono state fatte delle scelte non corrette, a cominciare da quella che rimpiango più di tutte, le partenze di Strootman e Nainggolan“, ammette il tecnico abruzzese. “Kevin è un giocatore straordinario, con la sua partenza abbiamo perso personalità e lo abbiamo pagato in continuità di risultati. Ho il rimpianto di non aver insistito a farlo restare, ho assecondato la sua decisione”.

L’allenatore spende poi parole speciali per Zaniolo, definendolo “il gioiello del calcio italiano” che lui stesso ha voluto alla Roma suggerendolo al ds spagnolo. Infine sulla fedeltà mostrata da De Rossi e Totti: “Mi hanno sempre sostenuto“, ha confidato Di Francesco. Sul rapporto con Monchi: “E’ stato ottimo, Abbiamo avuto dei contrasti, ma come in una famiglia, abbiamo sempre cercato di andare nella stessa direzione”.

Sul rapporto con la squadra: “Non è vero che i giocatori non mi seguivano più. Anche quando la società ha deciso di mandarmi via alcuni giocatori, tra cui De Rossi, hanno fatto di tutto per far cambiare idea a Pallotta, che prese la sua decisione. Con il presidente mi sono sentito qualche giorno dopo l’esonero, le sue parole mi hanno fatto piacere.”

Sul suo allontanamento: “Il calcio è così, legato a episodi: l’esonero è stato un insieme di situazioni al di là dei risultati. C’era un po’ di malcontento che ci ha portato a quell’epilogo. Era un momento particolare, avevamo perso il derby. Se fossimo passati con il Porto non so quale sarebbe stato il mio futuro, forse avrei scelto di andarmene io”.

Fonte: Corriere dello Sport