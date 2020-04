Malagò: “Friedkin? Ci eravamo scritti con Dan e Ryan, ma sono fermo a quello. Far ripartire il campionato? Non esiste solo la serie A”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il numero uno dello Sport italiano, Giovanni Malagò, ha parlato oggi al quotidiano “Il Tempo” (T. Carmellini) affrontando diversi argomenti, a partire dalla possibilità di riprendere il campionato.

“Il mio pensiero è chiaro. La decisione spetta solo ed esclusivamente a chi ha l’onere e l’onore di organizzare i campionati. Voi parlate della ripartenza del calcio, ma di quale calcio? Non c’è solo la Serie A. Mi risulta che a breve la Figc si riunisca per stabilire le regole di ingaggio, le norme sanitarie da rispettare. È chiaro che ciò che potranno fare le grandi società non sarà possibile per alcuni club di Serie B o Lega Pro, ma è altrettanto chiaro che la salute di tutti i calciatori andrà sempre messa sullo stesso piano. Questo è un tema che la Figc dovrà affrontare.”

Su Friedkin e sull’arrivo alla Roma che poi non si è concretizzato: “Quando la situazione stava andando verso la chiusura, premetto che il signor Friedkin non lo conosco, ho ricevuto da diverse persone amiche delle telefonate che mi aggiornavano sugli sviluppi. Qualcuno aveva detto a Friedkin che una volta chiuso, una delle prime cose importanti da fare era incontrare il sottoscritto.”

Tra le parti poi qualcosa è andato storto anche se Malagò si era detto pronto all’incontro per aprire le porte all’arrivo del texano: “Mi sono detto felice e che avrei fatto il possibile: ma sia chiaro lo avrei fatto anche se ci fosse stato un gruppo straniero che stava per acquistare una qualsiasi altra società. Poi queste persone mi hanno chiesto se potevano dare i miei riferimenti agli americani e così ci siamo sentiti e “whatsappati” tanto con il signor Friedkin quanto con il figlio. Dopodiché non ho più sentito nulla e sono fermo a quello”.

Su Totti e De Rossi: “Francesco lo sento spesso. Ritiene, anche a ragione, di avere un fiuto e un occhio particolari per i giovani talenti. La sua scelta è legata soprattutto al fatto di voler andare avanti in qualcosa che sa fare e che gli piace. Daniele ha fatto capire chiaramente di voler fare l’allenatore e penso che abbia le caratteristiche giuste”.

Fonte: Il Tempo