Di Francesco: “Mi sono pentito di aver accettato le cessioni di Nainggolan e Strootman”

ULTIME NEWS AS ROMA – Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma, parla a Sky Sport ricordando la notte magica di quel match contro il Barcellona che è valso il passaggio alle semifinali di Champions League ma anche delle dolorose cessioni che accettato in giallorosso. Ecco le sue parole:

Che pensi del centrocampo Strootman-Nainggolan-De Rossi?

Era un grande centrocampo, con grande qualità tecniche e mentali. Ero un po’ pentito di aver accettato di mandar via Nainggolan e Strootman. Mi è dispiaciuto. Loro dal punto di vista emotivo, negli allenamenti, erano importanti. Interagivano con gli altri per fare quello che chiedevo. Ne ho sentito la mancanza l’anno dopo alla Roma. Specialmente per gli atteggiamenti.

Roma-Barcellona?

Abbiamo trasmesso gioia che non si può spiegare. La partita nasce con un percorso per trasmettere idee, un’identità alla squadra. L’atteggiamento è trasmesso anche con tre giorni di allenamento. E’ fondamentale entrare nella testa dei calciatori, quello che non sono riuscito a fare alla Sampdoria. I ricordi sono bellissimi. Peccato per la semifinale, perché abbiamo giocato bene e avremmo meritato di più.

Fonte: Sky Sport