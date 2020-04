Panucci: “La ricchezza primaria è la vita. Roma bella ma fragile. Totti? Un privilegiato a essere stato protagonista fino a 40 anni”

ULTIME NEWS AS ROMA – Christian Panucci, ex difensore della Roma, ha parlato oggi al Corriere dello Sport per commentare quello che sta accadendo in Italia, col mondo del calcio paralizzato dal Coronavirus.

Si fa un gran parlare della ripresa del campionato, e Panucci ha le idee chiare: “Le società possono dire quello che vogliono ma poi decide il governo. Far ricominciare l’attività senza avere il cento per cento della sicurezza diventa complicato. Capisco che ci sono tanti interessi, ma non si è capito che la ricchezza primaria è la vita“.

Sul nuovo allenatore della Roma: “Fonseca mi piace per le idee, per come si pone, per il fatto che si è innamorato di Roma e non potrebbe essere il contrario. Gestisce bene la pressione, la squadra gioca bene anche se a volte è troppo fragile. Ha giovani di valore che devono crescere, credo che sia l’uomo giusto per fare un grande lavoro in prospettiva.”

Inevitabile un passaggio su Totti: “Aveva quasi 41 anni quando ha smesso di giocare. Quando uno fa la storia della Roma come lui non vorresti mai che smettesse. Credo che Totti si debba sentire un privilegiato per essere stato protagonista fino a 40 anni, ma non era facile da gestire il suo addio. La cosa bella deve restare la sua storia nella Roma. Tutto il resto passa in secondo piano”.

Fonte: Corriere dello Sport