Diawara sta bene: niente operazione. Ma l’intervento è solo rimandato

ULTIME NEWS AS ROMA – Amadou Diawara sta bene. Molto bene. E non ha bisogno di alcun intervento chirurgico, almeno per il momento.

Lo scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida), che racconta come il giocatore, di concerto con i medici, ha deciso di non tornare sotto ai ferri in questo momento di grande incertezza per il calcio. Diawara ora non avverte più dolore e ha deciso di aspettare.

Il destino del calciatore sembra comunque segnato: essere operato al ginocchio per sistemare definitivamente il problema al menisco è una strada che prima o poi dovrà percorrere. Intanto Diawara è pronto a scendere in campo, in attesa che il campionato possa ripartire nelle prossime settimane.

Fonte: Corriere dello Sport