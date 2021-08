Di Marzio: “Abraham, è corsa a due Roma-Arsenal. Atalanta fuori dai giochi”

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Tammy Abraham al centro di un duello di mercato tra Roma e Arsenal, due società che non sembrano avere ottimi rapporti dopo l’affare mancato legato al nome di Granit Xhaka.

L’attaccante del Chelsea, 23 anni, ha deciso di lasciare i Blues dopo la notizia dell’acquisto di Lukaku che gli toglierà ulteriormente spazio. L’Atalanta era molto interessata al centravanti inglese, considerato il profilo ideale per sostituire il partente Zapata, ma il calciatore non considera la piazza bergamasca come possibile futura destinazione.

E così, scrive Gianluca Di Marzio in questi minuti, la corsa è ormai ridotta a due squadre: la Roma, che si è inserita di prepotenza nella corsa a Tammy Abraham, e l’Arsenal, che corteggia il calciatore da tempo senza però aver affondato il colpo.

L’ultima parole spetta all’attaccante, che dovrà scegliere la soluzione migliore per il suo futuro: se restare a Londra o provare un’esperienza in Italia. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Giallorossi.net