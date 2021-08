Il Messaggero: “Roma incompleta, un triste deja vu”

NOTIZIE AS ROMA – Il mercato della Roma non sembra mettere tutti d’accordo nonostante manchino ancora 10 giorni all’inizio della stagione e più di venti alla chiusura delle trattative.

Molto polemico il quotidiano Il Messaggero (S. Carina) che nell’edizione odierna attacca: “Ad oggi la Roma è ferma ai blocchi di partenza, con l’aggravante che molto di quello che sta succedendo somiglia ad un triste e malinconico deja vu“.

“Il tormentone Dzeko, il “vendere prima di comprare“, il mancato arrivo almeno di un grande acquisto riconosciuto, la rincorsa ad un regista che ricorda quanto accadde 4 anni fa con Mahrez, la difficoltà di Pinto nel cedere gli esuberi, una squadra incompleta con l’inizio della stagione alle porte. Sono trascorsi quasi 100 giorni dall’annuncio di Mourinho che doveva rappresentare una svolta. Il low profile, sobrio e misurato, non era una scelta ma una necessità dettata dalla consapevolezza.

La Roma è colpevole di non aver approfittato dell’immobilismo delle altre squadre. “L’anomalo silenzio che accompagna il suo lavoro è dovuto dal fatto che si è reso conto che questa poteva essere l’occasione per accelerare i tempi. Nonostante l’ingaggio di Mourinho, il ritorno di Zaniolo e i tre acquisti la base è sempre quella. Inutile girarci intorno, la Roma è in ritardo, soprattutto sul mercato. Senza contare che inizia a palesare un nervosismo atipico“.

Fonte: Il Messaggero