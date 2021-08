Dietrofront Dzeko, tutti sorpresi dentro Trigoria. E il suo sì all’Inter ha innervosito la squadra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una Roma nervosa dentro il campo ma anche fuori. E’ questo il ritratto che si fa sui giornali della squadra giallorossa, una tensione palesata nel match contro gli spagnoli del Betis, dove sono stati ben tre gli espulsi, quattro contando anche il rosso a Mourinho.

Alla base di quanto visto in campo l’altra sera non ci sarebbe solo l’agonismo che lo Special One chiede ai suoi ragazzi quando scendono in campo, ma anche l’affare Dzeko. Il sì di Edin alla corte dell’Inter è stato immediato, e questo ha sorpreso non poco dirigenti, allenatore e squadra dentro Trigoria.

Dzeko infatti sembrava molto motivato con l’arrivo di Mourinho, e i suoi compagni lo vedevano come il vero leader dello spogliatoio. Lo stesso attaccante aveva pubblicamente messo a tacere le voci di mercato durante una recente intervista post partita, nella quale aveva chiesto di smetterla di parlare sempre di un suo possibile addio alla Roma.

Un fatto che è ormai realtà, dato che appare ormai impossibile un ripensamento di Dzeko. Il biennale offerto dall’Inter lo ha fatto immediatamente vacillare. La squadra non l’ha presa bene, e una volta in campo contro il Betis ha palesato il suo nervosismo con qualche comportamento di troppo sopra le righe che andrà assolutamente evitato da qui in avanti.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica / Il Messaggero