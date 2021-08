Pericolo squalifica per Pellegrini, ma la Roma può “aggirare” il rischio

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il referto ufficiale dovrebbe arrivare oggi, al massimo entro domani. A Trigoria lo aspettano tutti per capire che cosa ha scritto l’arbitro di Betis-Roma sulle espulsioni dei giallorossi, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Essendo un’amichevole internazionale giocata sotto l’egida della FIFA le eventuali squalifiche, qualora fossero lunghe, andrebbero scontate nelle competizioni ufficiali. La situazione che preoccupa di più riguarda Pellegrini visto che ha la fascia di capitano. In più il trequartista ha detto più di una parolina verso Figueroa Vazquez cercando di stringergli anche la mano in modo polemico.

Nel 2016 c’è l’esempio di Andrea Luci del Livorno. Ha dovuto scontare 3 giornate di squalifica per un rosso contro la Pro Vercelli. Ecco perchè a fine partita la dirigenza della Roma ha cercato di fare opera di diplomazia. In questi casi, di solito, si dà una squalifica a tempo, il che sarebbe più complicato per la Conference League.

Se dovessero arrivare due giornate, a quel punto la Roma potrebbe organizzare una partita lampo per “scaricare” la squalifica.

Fonte: Gazzetta dello Sport