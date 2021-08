Roma, sprint sul centravanti: è corsa a tre, c’è Abraham in pole

AS ROMA NEWS – Caccia apertissima all’attaccante. La Roma si prepara a salutare Dzeko, ma non vuole ufficializzare la sua cessione senza prima avere in mano un sostituto all’altezza.

Le piste calde restano tre. Partiamo però da quelle che stanno perdendo consistenza. La prima è quella che porterebbe a Mauro Icardi, attaccante del PSG: il centravanti ha dei costi troppo elevati anche soltanto prendendolo in prestito, e il calciatore sembra intenzionato a restare a Parigi nonostante l’arrivo di Messi.

Perde quota anche l’ipotesi Belotti: il giocatore non scalda le fantasie dei tifosi, ma nemmeno quelle dei dirigenti capitolini, che preferirebbero puntare sul altri obiettivi. Cairo ha abbassato le pretese e ora chiede 18 milioni di euro per il suo centravanti, che altrimenti si libererà a parametro zero il prossimo anno.

E allora in pole position è balzato Tammy Abraham: il giocatore costa 40 milioni di euro, non pochi, ma la Roma spera di arrivare a dama con il centravanti del Chelsea utilizzando la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. L’unico intoppo può diventare la volontà del calciatore, che ha già detto no all’Atalanta per aspettare l’offerta dell’Arsenal.

Dietro Abraham se la giocano quasi alla pari Alexander Isak e Sardar Azmoun: il primo piace molto, ma costa anche tanto. La Real Sociedad gli ha da poco rinnovato il contratto e non intende cederlo se non a cifre importanti, non inferiori a 40 milioni di euro. Trattare con gli spagnoli non sarebbe per niente semplice, anche se lo svedese piace tantissimo a Trigoria.

Sarebbe più agevole invece l’acquisto dell’attaccante iraniano dello Zenit, prendibile a 25 mlioni di euro. Azmoun è un profilo che intriga parecchio sia Pinto che Mourinho, ed è un nome da tenere d’occhio fino all’ultimo. Occhio infine a Odsonne Edouard, 23 anni, centravanti del Celtic, che può essere il nome a sorpresa dell’ultima ora. La corsa all’attaccante è aperta, il prossimo nove giallorosso dovrebbe uscire da questo lotto di nomi.

Giallorossi.net – A. Fiorini