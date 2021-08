Dzeko ha detto sì all’Inter: firma entro martedì. La Roma si fionda su Isak: le ultime

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko vestirà la maglia dell’Inter. Accordo blindato con i nerazzurri per un biennale a sei milioni a stagione, la Roma ormai ha aperto alla cessione del bosniaco in virtù di un accordo preso col calciatore che ha deciso di trasferirsi a Milano.

L’Inter vuole chiudere al più presto, e l’affare potrebbe concretizzarsi già martedì prossimo. Tiago Pinto si è immediatamente messo al lavoro per chiudere con l’erede di Dzeko per l’attacco della Roma del prossimo futuro.

Nelle ultime ore si è parlato soprattutto di Abraham del Chelsea, che però è conteso anche da Arsenal e Atalanta. Occhio però alla pista Isak della Real Sociedad: la Roma, riferisce in questi minuti Angelo Mangiante di Sky Sport, sta pensando principalmente al giovane centravanti svedese per colmare la lacuna lasciata dalla partenza imminente di Dzeko.

Per sostituire Dzeko all’Inter, la Roma pensa a Isak. @SkySport #Transfers — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 8, 2021

Alexander Isak, 21 anni, è un centravanti di oltre 190 centimetri dotato però di grande tecnica. Il calciatore della Real Sociedad ha impressionato all’ultimo europeo disputato con la maglia della Svezia, e ora la Roma lo sta puntando seriamente. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Giallorossi.net