CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo domenica 8 agosto sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:00 – Accordo raggiunto tra Edin Dzeko e l’Inter sulla base di un biennale. Il calciatore dunque sembra aver deciso di accettare la corte dei nerazzurri. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 12:55 – Cairo fissa il prezzo per Andrea Belotti (28): servono 17-18 milioni per il centravanti granata. (Calciomercato.com)

Ore 11:30 – Non solo Belotti e Icardi, i giallorossi non abbandonano nemmeno la pista che porterebbe a Sardar Azmoun (26). L’iraniano è il preferito di Mourinho per completare il reparto offensivo, ma lo Zenit lo valuta oltre 20milioni di Euro. (Il Romanista)

Ore 10:40 – C’è anche Gianluca Scamacca (22) tra le opzioni che la Roma sta valutando in queste ore per l’attacco. Il centravanti piace anche all’Inter nel caso in cui Dzeko decidesse di restare alla Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:20 – Reynolds non convince. Tra i nomi che sono finiti sul taccuino del g.m. c’è quello del giovanissimo terzino destro Wilguens Paugain (19) appena svincolatosi dal Nancy. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Offerto alla Roma Haris Seferovic (29), centravanti mancino del Benfica. Pinto è a caccia di un’alternativa a Dzeko. (Corriere della Sera)

Ore 9:20 – Icardi in prestitoo Belotti a titolo definitivo: la Roma riflette sul possibile sostituto di Dzeko nel caso in cui il bosniaco decidesse di accettare la corte dell’Inter. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Edin Dzeko tentato dall’Inter: offerto un biennale da 4,5 milioni con opzione per il terzo. Mourinho vorrebbe tenerlo, ma sarà il giocatore a decidere. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Seguono aggiornamenti…