Roma a caccia del sostituto di Dzeko: Mou chiede un grande attaccante, i nomi in ballo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non si farà trovare impreparata, e non appena Dzeko lascerà Trigoria per accasarsi all’Inter, i giallorossi vorranno avere già in mano il sostituto. Lo riferisce il portale Gazzetta.it in questi minuti.

E non sarà un nome banale, ma un grande centravanti. Lo chiede Mourinho, lo pretende la piazza, lo vuole anche la squadra, sorpresa dall’addio di Edin. Il club si prepara dunque ad annunciare un sostituto di Dzeko all’altezza della Roma.

Il nome in pole è quello di Mauro Icardi: l’attaccante argentino costa tanto sia di ingaggio (9 milioni a stagione) che di cartellino, visto che il Psg, due anni fa, lo ha pagato oltre 70 milioni. Cifra a cui ovviamente la Roma non pensa neppure. Come si può ovviare a tutto questo? Con un prestito biennale e una riduzione dello stipendio da parte dell’argentino.

Altri nomi, che scaldano meno, sono quelli di Scamacca, di proprietà del Sassuolo ed ex prodotto del vivaio giallorosso, Seferovic del Benfica (proposto da Ramadani), Azmoun dello Zenit e, secondo alcuni intermediari di mercato, Lacazette dell’Arsenal, per cui la Roma avrebbe fatto un sondaggio.

Fonte: Gazzetta.it