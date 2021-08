Dzeko sempre più verso l’Inter: accordo raggiunto per un biennale. La Roma è già alla ricerca di un sostituto (AGGIORNAMENTI LIVE)

CALCIOMERCATO ROMA – Edin Dzeko è sempre più vicino all’Inter, che nelle ultime ore ha accelerato i contatti con il suo agente Lucci e, secondo più fonti, avrebbe anche già raggiunto l’accordo con il giocatore.

Secondo quanto riporta in questi minuti il sito del Corriere dello Sport, Dzeko firmerà un biennale da 5,5 milioni di euro più bonus a stagione. L’Inter inoltre avrebbe offerto ai giallorossi un piccolo indennizzo da 1,8 milioni di euro per non far segnare a bilancio una minusvalenza.

Ulteriori conferme arrivano anche da Sky Sport, che parla di accordo raggiunto con l’attaccante giallorosso sulla base di un contratto biennale. Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio in questi minuti, la Roma si è messa già a caccia di un sostituto. L’addio di Dzeko sembra ormai imminente. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Giallorossi.net