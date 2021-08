Mou a colloquio con Pinto: Icardi in prestito o Belotti a titolo definitivo se Dzeko saluta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mauro Icardi il sogno, Andrea Belotti la realtà. La Roma si prepara ad andare all’assalto di un nuovo centravanti dopo che l’Inter si è fatta pesantemente avanti con Dzeko, ora molto tentato dalla proposta dei nerazzurri (biennale a 4,5 milioni con opzione per il terzo).

Nella Roma sono ore di fibrillazione: Tiago Pinto e Mourinho sono stati a colloquio a lungo prima della partita col Betis, e il gm ha provato a rassicurare l’allenatore. Lo Special One non vorrebbe che Edin partisse, e pretende un rinforzo all’altezza nel caso in cui il bosniaco decidesse di accettare la corte dei nerazzurri.

Due nomi spiccano su tutti. Il primo è quello di Mauro Icardi, 28 anni, centravanti più volte accostato alla Roma in caso di partenza di Dzeko: l’affare col PSG è fattibile solo in prestito, anche se l’ingaggio del calciatore è un altro ostacolo da superare. Con l’arrivo di Messi a Parigi però l’addio di Maurito sarebbe quasi automatico, e la Roma ci pensa.

L’alternativa più concreta resta Andrea Belotti: la Roma aveva già tentato un assalto al Gallo prima di chiudere con Shomurodov, ma Cairo aveva seccamente respinto i 15 milioni offerti dai giallorossi. Ora però il patron dei granata potrebbe scendere a più miti pretese. Certo, sostituire il cigno di Sarajevo con il Gallo di Calcinate non farebbe proprio sognare i tifosi, che sperano in qualcosa di più sostanzioso per sostituire Dzeko.

Al momento però le alternative valide sembrano essere solo queste: è stato offerto Seferovic, ma alla Roma non convince, e si pensa anche del possibile ritorno di Scamacca. Non è però da escludere anche un nome a sorpresa pronto a uscire nel caso in cui Dzeko decidesse di trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / La Repubblica