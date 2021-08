Dzeko tentato dall’Inter. Roma pronta a liberarlo, Mou vuole che resti: ora decide Edin

AS ROMA NEWS – Non è vera estate senza il tormentone Dzeko. Quest’anno è di nuovo l’Inter a farsi avanti: i nerazzurri hanno ceduto Lukaku al Chelsea per una cifra intorno ai 115 milioni di euro, e adesso vogliono rimpiazzarlo con l’accoppiata Zapata-Dzeko.

Se per l’attaccante dell’Atalanta l’accordo è già fatto sia col calciatore che con i bergamaschi, per quello della Roma serve altro tempo. Quello che Edin si è preso per riflettere. Da una parte il bosniaco non vorrebbe lasciare la Capitale proprio ora che ha ritrovato il feeling con l’allenatore dopo la stagione nerissima vissuta con Fonseca. Dall’altra il biennale messo sul piatto dall’Inter a 4,5 milioni a stagione lo tenta.

Lo stesso Mourinho vorrebbe trattenerlo alla Roma: per lo Special One Dzeko è un calciatore importantissimo per la squadra, e preferirebbe continuare con lui. Ma l’ultima parola spetterà a Edin, che ha un accordo con il club capitolino: davanti a un’offerta allettante, il calciatore avrebbe la possibilità di scegliere liberamente se cambiare o meno aria.

Tiago Pinto aspetta la decisione di Edin, e con lui l’intera piazza giallorossa. La Roma comunque vorrebbe monetizzare qualcosa dalla cessione di Dzeko, e chiede almeno 2 milioni di euro. Non sarebbe un problema per l’Inter dopo averne incassati oltre 100 per Lukaku. Tutto quindi dipende da Dzeko. Le prossime ore saranno decisive.

Giallorossi.net – G. Pinoli