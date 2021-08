BETIS-ROMA 5-2, top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è da poco conclusa anche questa sfida amichevole della Roma di Mourinho, che è andata a perdere malamente sul campo degli spagnoli del Betis con il punteggio di 5 a 2 dopo una gara ricca di espulsioni oltre che di gol.

Andiamo ad analizzare, come di consueto in questa fase del precampionato, gli aspetti che ci hanno convinto di più e quelli meno di questo penultimo test amichevole della squadra giallorossa.

TOP DEL MATCH

Shomurodov – Gran gol all’esordio, ma anche qualche giocata davvero interessante. Bene così.

Il rientro in campo di Veretout – Il francese si rivede a inizio ripresa e questa è un’ottima notizia per il centrocampo non eccelso della Roma.

DA RIVEDERE

Mancini-Smalling – In affanno contro la velocità e la tecnica degli attaccanti spagnoli. Stasera non benissimo.

Bove – Parte bene subentrato a inizio ripresa, ma poi la partita si guasta e finisce per diventare del tutto inutile. Nel finale si fa anche male. Un peccato.

Rui Patricio – Sul primo gol non ha grosse colpe, ma sul secondo appare fin troppo sorpreso dalla traiettoria del pallone calciato da Fekir.

FLOP DEL MATCH

La coppia titolare a centrocampo – Mourinho rimette Cristante subito in campo al fianco di Diawara, ma lui non brilla complice una condizione approssimativa. Il guineano poi fatica tantissimo a creare gioco nel ruolo di regista. Coppia che non sembra all’altezza di una grande squadra.

L’arbitro – Trasforma una gara amichevole in una farsa, convalidando un gol palesemente irregolare e poi espellendo capitano e allenatore per proteste sacrosante. Non contento è severo nel cacciare anche Mancini. Imbarazzante.

L’eccessivo agonismo – Va bene mettere in campo la grinta, ma stasera si è andati sopra le righe con qualche intervento duro di troppo abbastanza evitabile. Il carattere si dimostra in altri modi, non trasformando la partita in una corrida. Brutto spettacolo quello visto nel secondo tempo, anche per colpa nostra e non solo del direttore di gara.

Giallorossi.net – A. Fiorini