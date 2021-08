BETIS-ROMA: 5-2 (4′ Rodri, 27′ Shomurodov, 30′ Fekir, 51′ Mancini, 58′ Moreno, 80′ Tello, 83′ Gonzalez). Troppo nervosismo, gara rovinata nella ripresa

AS ROMA NEWS – Penultima amichevole precampionato per la Roma, che questa sera allo stadio Benito Villamarin (fischio d’inizio ore 22) affronterà gli spagnoli del Betis Siviglia.

Per la squadra di Mourinho, che ha appena concluso il ritiro portoghese, un test molto importante anche per l’inserimento degli ultimi arrivati, il centrocampista azzurro Cristante (che può tornare a fare il regista) e l’attaccante uzbeko Shomurodov.

BETIS-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – Finita: la Roma crolla 5 a 2 nella ripresa dopo ben 3 espulsioni dell’arbitro, che ha cacciato Pellegrini, Mancini e Karsdorp. Nel finale i giallorossi sbracano, e il Betis approfitta della superiorità numerica per stravincere. Brutto spettacolo visto nella ripresa, tra errori dell’arbitro e un nervosismo ingiustificato. Partita che per la mezz’ora finale ha contato davvero poco. Peccato.

87′ – Problema muscolare per Bove, entrano i medici della Roma in campo.

83′ – QUINTO GOL BETIS: segna anche Gonzalez in semi-rovesciata. Tracollo della Roma in otto in questo finale di partita davvero brutto.

80′ – QUARTO GOL DEL BETIS: segna Tello, ma ormai la Roma è ridotta ai minimi termini.

78′ – ESPULSO KARSDORP. Intervento in ritardo dell’olandese, l’arbitro non perdona e caccia anche l’olandese che era già ammonito. Roma in otto.

75′ – Partita ormai compromessa dall’arbitro, che non ha molto altro da dire al pubblico.

70′ – CAMBIO ROMA: dentro Fuzato, fuori Rui Patricio.

67′ – CAMBIO ROMA: dentro Kumbulla, esce Shomurodov.

65′ – ESPULSO ANCHE MANCINI! L’arbitro sta rovinando una gara amichevole con un altro rosso. Secondo giallo per il difensore per un gomito alto durante un contrasto. Roma in nove.

63′ – CAMBIO ROMA: dentro Carles Perez, fuori Zaniolo.

62′ – Non si gioca da cinque minuti: Mourinho esce dal campo applaudendo ironicamente.

60′ – ESPULSI PELLEGRINI E MOURINHO! Il capitano si becca il secondo giallo per proteste in seguito al gol di Moreno, palesemente irregolare. Espulso subito dopo anche Mourinho per proteste.

58′ – GOL DEL BETIS: segna Moreno di testa dopo un evidente tocco col braccio col quale accompagna la palla il porta. L’arbitro però non se ne accorge e convalida la rete.

53′ – Ammonito Zaniolo: altro intervento da dietro troppo pericoloso, il giallo è automatico.

51′ – PAREGGIO DELLA ROMA! MANCINI! Angolo battuto da Zaniolo dalla destra, colpo di testa di Shomourodov, la palla viene parata dal portiere sulla traversa e finisce sui piedi di Mancini che da due passi la rimanda in rete.

46′ – Si riparte. Fuori Smalling per Ibanez, dentro Bove e Veretout al posto di Diawara e Cristante, fuori anche Mkhitaryan per El Shaarawy.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma sotto due a uno contro il Betis. Padroni di casa in vantaggio alla prima occasione con Rodri. Giallorossi impacciati e confusi, ma poi il gol di Shomurodov riaccende la squadra di Mourinho. Fortunoso il gol di Fekir che riporta avanti la squadra spagnola. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

41′ – Ammonito Mkhitaryan, brutto fallo in ritardo, si becca un giallo sacrosanto.

39′ – OCCASIONE BETIS: conclusione dal limite di Rodri, palla sul primo palo, stavolta è bravo Rui Patricio a deviare in angolo.

37′ – Ammonito anche Pellegrini per proteste. Anche questa è partita vera.

35′ – Calafiori! Conclusione dalla distanza col destro dopo un’azione insistita della Roma, palla alta. Meglio però la Roma in questa seconda parte di frazione dopo un avvio molto stentato.

32′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini ispira ancora le azioni giallorosse con un filtrante a innescare Zaniolo che prova a calciare col sinistro, trovando però la risposta di Rui Silva in angolo!

30′ – GOL DEL BETIS: segna Fekir con uno strano tiro-cross dalla sinistra che finisce sotto al sette, ma molto male Rui Patricio, sorpreso fin troppo dalla particolare traiettoria del pallone. Torna subito avanti la squadra di casa, anche se in modo fortunoso.

27′ – GOL DELLA ROMA! SHOMURODOV! Lancio in profondità di Pellegrini che premia lo scatto di Eldor che va via di potenza e velocità all’avversario diretto, si presenta davanti a Rui Silva e col piatto destro lo batte con grande freddezza! Che gol dell’uzbeko all’esordio!

25′ – La Roma fatica molto a creare gioco, per ora non ha creato mai problemi dalle parti di Rui Silva.

19′ – Primo affondo della Roma dopo quasi venti minuti: Zaniolo servito in area arriva sul fondo dalla destra e mette un cross al centro, ma il portiere del Betis esce in presa bassa e ferma la sfera.

16′ – CAMBIO BETIS: esce Sabaly, infortunato, dentro Montoya.

13′ – Nervi tesi subito in campo, si accende un parapiglia nell’area della Roma. A fatica torna la calma.

12′ – Ammonito Karsdorp per proteste.

10′ – Partito meglio il Betis, veloce e aggressivo, la Roma fatica a trovare il bandolo della matassa in questo avvio.

4′ – GOL DEL BETIS: Rodri col sinistro batte Rui Patricio dopo una punizione battuta dalla sinistra che è filtrata in area e finita sui piedi del giocatore del Betis. Subito sotto la Roma.

0′ – Fischia l’arbitro, comincia Betis-Roma!

BETIS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

REAL BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly, Edgar, Victor Ruiz, Alex Moreno; Paul, Canales; Rodri, Fekir, Aitor Ruibal; Borja Iglesias.

A disp.: Joel Robles, Montoya, Sidnei, Kike Hermoso, Calderon, Rober, Yassin Fekir, Wiliam Carvalho, Joaquín, Juanmi, Loren, Tello.

All.: Mauricio Pellegrini.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Boer, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Tripi, Bove, Zalewski, Veretout, Bove, Darboe, Ciervo, Mayoral, Perez, Dzeko, El Shaarawy.

All.: José Mourinho.

Giallorossi.net – F. Turacciolo