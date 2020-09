Di Marzio: “Borja Mayoral alla Roma, trattativa in chiusura”

ULTIME NEWS AS ROMA – Trattativa in chiusura, Borja Mayoral sarà il prossimo vice-Dzeko che la Roma metterà a disposizione di Paulo Fonseca. Lo riferisce in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport tramite il proprio sito di riferimento.

La trattativa sta proseguendo oggi tra Roma e Real Madrid, le parti ormai stanno definendo gli ultimi dettagli e l’affare è in chiusura nonostante il centravanti sia stato mandato in campo da Zidane nella vittoria dei Blancos sul campo del Betis.

Borja Mayoral, rivela Di Marzio in questi minuti, rinnoverà il proprio contratto – in scadenza 2021- e poi Roma e Real Madrid definiranno la formula per il suo passaggio in giallorosso che sarà in prestito con diritto di riscatto. Dopo Pedro e Kumbulla, sta per arrivare il terzo rinforzo dell’era Friedkin.

Fonte: Gianlucadimarzio.com