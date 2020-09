Roma Primavera, Zalewski e Tall ribaltano il Genoa (3-2)

AS ROMA NEWS – Sotto una pioggia battente caduta senza sosta sul Tre Fontane, la Roma Primavera trova la seconda vittoria stagionale battendo il Genoa col punteggio di 3 a 2.

Ospiti in vantaggio alla prima occasione con Eboa Eyango, bravo a sfruttare un’indecisione del portiere giallorosso Mastrantonio per batterlo con un colpo di testa. La Roma fatica a reagire e la frazione, piuttosto noiosa anche per il campo pesante, si chiude sullo 0 a 1.

Nella ripresa però c’è il cambio di marcia dei ragazzi di Alberto De Rossi: un gol rocambolesco di Ndiaye dopo un calcio d’angolo rimette il risultato in parità, poi Zalewski, il calciatore di maggior talento di questa squadra, segna con un bel piatto destro il gol del sorpasso.

A chiudere i giochi ci pensa il solito Tall: Podgoreanu col mancino mette un bel cross in area, l’attaccante stacca benissimo e indirizza la palla all’angolino, lì dove Tononi non può arrivare. All’ultimo secondo di recupero l’arbitro assegna un rigore generoso al Genoa che segna l’inutile gol del 3 a 2 con Turchet. La Roma porta a casa tre punti importanti che la mantengono a punteggio pieno.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-2-1) : Mastrantonio; Codou, Vicario, Feratovič; Podgoreanu, Tripi (C), Darboe, Providence; Astrologo (46′ Milanese), Zalewski; Tall.

A disp.: Berti (GK), Buttaro, Ciervo, Scandurra, Bamba M., Muteba, Morichelli.

All.: De Rossi.

GENOA CFC (4-3-1-2) : Tononi; Dellapiane, Piccardo (C), Dumbravanu, Zaccone (73′ De Angelis); Boli, Turchet, Besaggio (73′ Zielski); Eboa Eyango; Kallon (82′ Conti), Felipe Estrella.

A disp.: Corci (GK), Chiricallo, Boci, Cenci, König, Bamba F.

All.: Sbravati.

Arbitro: Sig. Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Assistente 1: Sig. Marco Lencioni di Lucca.

Assistente 2: Sig. Massimiliano Bonomo di Milano.

Marcatori: 8′ Eboa Eyango (Genoa CFC), 51′ Codou (AS Roma), 52′ Zalewski (AS Roma), 67′ Tall (AS Roma).

Ammoniti: 20′ Piccardo (Genoa CFC), 40′ Astrologo (AS Roma).

Espulsi: –

Giallorossi.net – A. Fiorini