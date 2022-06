Di Marzio: “La Roma ha bloccato Celik e Solbakken. Berardi possibile sostituto di Zaniolo”

AS ROMA NEWS – La Roma ha bloccato il terzino destro del Lille, Mehmet Zeki Celik. Lo rivela in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

E’ stato trovato l’accordo con il giocatore sui 2 milioni, ma c’è ancora distanza con il club francese. La richiesta è di 9 milioni, mentre la proposta dei giallorossi arriva a 6. Tiago Pinto conta di chiudere a 7-7,5 milioni.

Non solo rinforzi sugli esterni di difesa, ma anche in attacco: la Roma ha in pugno anche Solbakken del Bodo/Glimt. Trovato l’accordo con il classe 1998 che ha il contratto in scadenza a dicembre con i norvegesi. La volontà del club giallorosso è quella di chiudere con lui e poi provare ad anticipare il suo arrivo.

Individuato secondo Di Marzio anche l’eventuale rimpiazzo di Zaniolo nel caso in cui il giocatore dovesse lasciare la Roma in estate: il possibile sostituto è stato individuato in Domenico Berardi, 27 anni, esterno mancino del Sassuolo e della nazionale italiana.

Fonte: Gianlucadimarzio.com