AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 6 giugno 2022:

Ore 10:20 – DETURPATO IL MURALE DI MOU – Nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha deturpato il murale di Harry Grab che raffigurava Josè Mourinho nei panni di Giulio Cesare con la coppa in pugno. La testa dello Special One infatti è stata “mozzata”, cancellato anche lo stemma della Roma sul pallone. Sul muro rimane ancora il busto del tecnico vestito da imperatore, con la Conference alzata al cielo. (Il Tempo)

Ore 9:45 – SOLBAKKEN, I CONTATTI PROSEGUONO SPEDITI – Inoltre, in attesa di trovare una sistemazione a Carles Perez, Maiorca e Villarreal interessate, la Roma si è già mossa per il sostituto dello spagnolo: i contatti con Solbakken vanno avanti spediti e nelle prossime settimane si cercherà un accordo con il Bodo Glimt, che chiede un indennizzo per lasciar partire il giocatore con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto. In più norvegesi vorrebbero tenere il ventitreenne almeno fino al primo turno dei preliminari di Champions League in programma a luglio. (Il Tempo)

Ore 9:20 – SPUNTA CUADRADO A DESTRA – Con Celik corteggiato dalla Fiorentina e Bellanova ormai diretto all’Inter, per la fascia destra ora spunta il nome di Cuadrado, in rotta con la Juventus…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – DOPO MATIC CACCIA A UN ALTRO CENTROCAMPISTA DI LIVELLO – Dopo aver centrato l’affare Matic a zero, ora Pinto va a caccia di un altro grande centrocampista con caratteristiche diverse…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!