Zaniolo, ancora nessuna offerta alla Roma. I giallorossi ci puntano: via solo per 60-65 milioni

AS ROMA NEWS – Il nome di Zaniolo sulle prime pagine dei giornali aiuta di sicuro a vendere qualche copia in più. Il talento giallorosso era, secondo certi quotidiani, prima a un passo dalla Juventus, ora invece destinato a finire al Milan.

Tante chiacchiere, ma al momento pochissimi fatti. I rossoneri hanno sondato il terreno con il club capitolino, sentendosi rispondere che la Roma non ha intenzione di cedere il 22 e che per lasciarlo partire verranno prese in considerazioni offerte da 60-65 milioni. Poi toccherà ai Friedkin decidere.

Una cifra che spaventa i principali club della Serie A. Anzi, che al momento li allontana in maniera definitiva. La Juventus è alle prese con un bilancio in rosso specie dopo gli investimenti fatti in inverno con gli acquisti di Zakaria e soprattutto Vlahovic.

Il Milan se la passa meglio, ma è un club che ormai lavora tenendo più di un occhio sulle spese: niente follie, acquisti importanti ma mirati e scelti con lungimiranza. Difficile, per non dire impossibile, che i rossoneri decidano di spendere 60 milioni per Zaniolo.

Al momento la distanza tra la domanda della Roma e le possibili controproposte dei meneghini è troppo ampia e rende impossibile una vera e propria trattativa. A Trigoria sono convinti che Zaniolo sia un giocatore dentro al progetto e ci puntano con forza anche per il prossimo anno.

Questa è la situazione al momento. Sempre considerando che siamo ai primi di giugno, che il mercato è ancora molto lungo e dinamico, e che gli scenari possono cambiare. Resta salda una certezza: la Roma punta ancora su Zaniolo e non lo ha intenzione di metterlo sul mercato. Le pretendenti se ne facciano una ragione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini