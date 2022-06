“ON AIR!” – PALIZZI: “Matic in Serie A fa la differenza”, CORSI: “Spero che non sia lui il botto”, MAGNI: “Il grande regista deve ancora arrivare”, PIACENTINI: “Sarà una Roma pronta a buttarsi nel fuoco per Mou”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma prende Matic, che è un giocatore. Le squadre si fanno con i giocatori esperti e con quelli giovani. Chi vince di solito ha questo mix esplosivo, l’importante è che sia i giovani che quelli più vecchi sappiano giocare a pallone… Matic è un bel centrocampista, ed è sicuramente un acquisto voluto da Mourinho. Però mi raccomando, spero che non sia il botto: con lui fai benissimo, ma ci servono altri rinforzi, che ci saranno… La notizia buona è che l’arrivo di Matic allontana il riscatto di Oliveira, e sono quindi due ottime notizie…La squadra va rafforzata, è una squadra che segna poco, segna solo Abraham. Mou in questo primo anno ha quadrato la difesa, ora bisogna rinforzare l’attacco, tenere Zaniolo e comprare una grande seconda punta…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Matic è il tipico giocatore voluto da Mourinho. Per me è fortissimo, e la Roma è partita benissimo con la campagna acquisti. E’ un giocatore assolutamente vivo. Se gli mettessi accanto Ruben Neves e Frattesi, formeresti un centrocampo perfetto…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Matic è forte, nella Serie A è uno che fa la differenza…Io tempo fa dissi che lui poteva essere il nuovo Seydou Keita, un giocatore che arrivo tra lo scetticismo generale e che invece con sapienza ed esperienza divenne un pilastro della Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Oliveira verrà riscattato, arriverà un altro centrocampista. Se invece il portoghese non dovesse tornare a Trigoria, i centrocampisti che acquistati saranno altri due… Con Matic e basta non siamo ancora pronti per vincere, ma mi sembra che la direzione sia chiara e la strada tracciata: si vuole accontentare in tutto e per tutto Mourinho. La Roma del prossimo anno sarà fatta di soldati che per il proprio capo sono pronti a buttarsi nel fuoco: Rui Patricio, Sergio Oliveira, Matic, Cristante, Pellegrini, Abraham… Cuadrado? Sembra la sora Camilla della Roma, lo hanno accostato ai giallorossi fino a quando stava al Lecce. Io me lo prenderei…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Matic è il classico giocatore di Mourinho, e viene qua a fare il titolare, di certo non viene a fare l’alter-ego di Cristante. Secondo me non viene a fare il regista, ma il suo compagno di reparto. Il grande regista deve ancora arrivare…Mkhitaryan? Secondo me era diventato un equivoco tattico nella Roma, spostato in avanti non aveva più il passo, e come regista era adattato. Perdi un ottimo giocatore, di personalità, ma non mi strappo di certo i capelli per la sua partenza…Ci sono una serie di indizi sul sistema di gioco che vorrà adottare Mourinho: la ricerca di ali e l’arrivo di Matic fa pensare a un 4-2-3-1 con il serbo tendenzialmente titolare, con Oliveira primo cambio di Matic e Cristante primo cambio del regista…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Una trattativa per Zaniolo tra Roma e Milan potrebbe anche nascere, questi potrebbero essere i preliminari, ma io spero che sfumi. Però cosi soldi di Zaniolo puoi rifarti il centrocampo e prendere una seconda punta, ma è difficile… Matic mi sembra un giocatore tipo Cristante, forse serve un giocatore più veloce. Ma ha grande presenza, personalità, e in grado di giocare in più ruoli a centrocampo. È un acquisto che andrebbe bene. Oltre a lui servono altri due centrocampisti forti, da migliorare di molto, con personalità e capacità…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “Zaniolo? Se la Roma chiede 65 milioni, e il Milan ne offre 40 compresa la contropartita, significa che la trattativa non esiste… Se Matic è il sostituto di Sergio Oliveira, allora è una crescita per la Roma, Ma attenzione, non è ancora sicuro l’acquisto perché a ieri sera il giocatore doveva ancora dire di sì…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo? Se le cose stanno così, con la Roma che parte da 65 milioni, non c’è una trattativa. Anche perchè se il Milan inserisce una contropartita che la Roma non ha chiesto, che trattativa è? La trattativa c’è se io chiedo 50 e tu mi offri 42-43. Così invece siamo molto lontani dal chiudere. Ma a me sembra che la Roma abbia messo Zaniolo in vendita, e probabilmente non c’è solo il Milan… Però 65 milioni per me è fuori discussione, ma anche 25 più contropartita è fuori discussione, e chi vorrà Zaniolo dovrà arrivare a un compromesso e avvicinarsi alle richieste della Roma. Matic? Ha fatto 4 gol nelle 200 partite che ha giocato ed ha lasciato da circa 3 anni la Nazionale. Però, è un buon giocatore, 34 anni tra un mese. Quelli che vengono dalla Premier League ci accorgiamo che in serie A fanno la differenza. Se Mourinho lo vuole va bene, anche perché lo conosce. Io per la Roma però avrei preferito Isco, anche per un fatto anagrafico…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo? L’interesse del Milan c’è, al momento la richiesta della Roma è inavvicinabile, ma l’estate è lunga. Zaniolo resta uno dei principali obiettivi del Milan… Matic? E’ un bel calciatore, non un giocatore che ti ruba l’occhio, ma ha una tecnica straordinaria, molto fisico e intelligente sotto il punto di vista tattico. A Mourinho piace perché può dare stabilità a centrocampo, cosa che non ha fatto Oliveira. Non è giovane, ma ad una squadra come la Roma può dare molto sotto il punto dell’equilibrio…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Juve di nuovo su Zaniolo? Mi sorprenderebbe. Ma quante squadre europee vogliono Zaniolo? Nessuna? Ecco… Però noi pensiamo che debba valere 50 milioni…”

