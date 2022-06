Roma, per la destra spunta l’ipotesi Cuadrado in rotta con la Juventus

AS ROMA NEWS – Non solo il turco Celik, in uscita dal Lille, lo spagnolo Bellerin, che lascerà l’Arsenal. La Roma sta monitorando diversi profili per la destra da affiancare a Rick Karsdorp in vista della prossima stagione.

Sfuma definitivamente il nome di Raul Bellanova, giovane calciatore del Cagliari che finirà all’Inter. Spunta invece a sorpresa Juan Cuadrado, anche lui 34 enne come Matic.

Stando a quanto scrive Calciomercato.com (F. Balzani), il colombiano difficilmente rinnoverà il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2023: i bianconeri hanno proposto al giocatore un biennale da 3 milioni netti a stagione, il terzino ha detto no. Così la Juve ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro a Cuadrado: ora se vuoi puoi andare.

A quel punto Mourinho ha drizzato le antenne. La Roma però per convincere il colombiano dovrà offrirgli 4 milioni di euro a stagione, la cifra chiesta dal giocatore per rinnovare con la Juventus. Ci sarebbe poi da trovare un’intesa con i bianconeri, disposti a regalare il cartellino al giocatore ma solo in caso di partenza per l’estero.

Per una cessione in Italia, la Juve vuole qualcosa in cambio. Comunque meno di quanto viene chiesto per altri giocatori in corsa per la fascia come Bellerin o Celik. Ma la concorrenza è alta, su Cuadrado ci sono anche Everton e West Ham oltre alle ricche offerte dal Qatar.