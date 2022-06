La Roma non si ferma a Matic: in arrivo un altro centrocampista di sostanza

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nemanja Matic sarà il leader del prossimo centrocampo di Mourinho, il perno davanti alla difesa capace di guidare la squadra che è mancato in questa stagione.

Ma non sarà di certo l’unico rinforzo per la mediana titolare della prossima stagione. Nelle prossime settimane Tiago Pinto lavorerà sul mercato in uscita, con Veretout che potrebbe finire al Marsiglia per una quindicina di milioni.

Al suo posto, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), la Roma prenderà un altro mediano destinato a essere un acquisto “pesante” per il centrocampo giallorosso: “l’investimento più importante della prossima sessione infatti sarà un altro centrocampista dotato di buona tecnica, forte fisicamente e in grado di uscire palla al piede aiutando la squadra a ripartire”, scrive il quotidiano romano.

Nei giorni scorsi sono circolati diversi nomi, tra quelli che sembrano interessare maggiormente c’è quello di Yves Bissouma del Brighton, centrocampista maliano di 24 anni molto abile in interdizione, ma dotato anche di una certa capacità tecnica. Secondo Gianluca Di Marzio è uno dei giocatori che piace di più agli scout giallorossi.

Fonte: Il Tempo