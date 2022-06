Potenza e classe: ecco Matic, il primo rinforzo per Mou

AS ROMA NEWS – Non si è fatto attendere troppo la reazione di Tiago Pinto alla perdita di Mkkhitaryan, e il gm portoghese ha concluso ieri l’affare Matic, 34 anni il prossimo agosto, fedelissimo di Josè Mourinho.

Lo Special One non vede l’ora di riabbracciare il centrocampista serbo che con lui ha vinto sia al Chelsea che poi nel Manchester United. La Roma lo ha convinto con una proposta praticamente identica a quella messa sul piatto per Mkhitaryan: un anno a 3,6 milioni di base che giocando regolarmente porterebbero il totale a 4,2 (due i bonus personali da 300 mila euro ogni 15 partite) senza considerare i premi collettivi di squadra, più rinnovo automatico al 50% delle presenze in stagione, abbinato al pass europeo, quale sia la competizione.

Le firme ancora non ci sono, ma ieri l’agente del serbo ha dato l’ok all’operazione. Già dall’estate scorsa Matic era stato accostato ai giallorossi: soltanto dopo aver appreso la volontà di Mkhitaryan di lasciare la Roma però, Pinto ha deciso di accelerare l’operazione e portare a Trigoria il primo rinforzo in mediana (ma non sarà l’ultimo).

Esperienza, quantità e qualità abbinate nei piedi di questo colosso di 194 centimetri che nel tempo ha forse perso un po’ di dinamicità ma che rimane un calciatore di assoluto livello. Nell’ultima stagione ha giocato 32 partite e nonostante qualche fastidio muscolare è tendenzialmente stato sempre bene. È dotato di un piede sinistro molto preciso, sa verticalizzare con lanci lunghi ed è abile nel gioco aereo. È in possesso del doppio passaporto poiché nel 2014 ha ottenuto quello slovacco.

Matic dà il meglio di sé come mediano basso davanti alla difesa, così da diventare in fase di ripiegamento un centrale aggiunto nel caso di un centrocampo a tre o anche a quattro qualora si giochi con il trequartista. Alla Roma può regalare personalità, esperienza, copertura e geometrie.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero