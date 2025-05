Di Marzio: “La Roma insiste per Fabregas, accordo verbale col tecnico. Contatti in corso col Como. Gasperini l’alternativa”

La Roma ha scelto la sua prima opzione per la panchina: Cesc Fabregas. Stando a quanto riferisce Di Marzio in questi minuti, c’è un accordo verbale con il tecnico spagnolo e sabato 24 maggio il nuovo ds Ghisolfi ha contattato direttamente il presidente del Como, Mirwan Suwarso, per cercare di avviare una trattativa per liberarlo.

A Trigoria si continua a spingere, nella speranza che il club lombardo allenti la presa o che sia lo stesso Fabregas a forzare la mano per il trasferimento. Il Como, però, è convinto che l’allenatore voglia restare.

In caso di rottura, la Roma potrebbe tornare su Gasperini o valutare alternative. Ma oggi il piano A resta Fabregas: giovane, ambizioso e in linea con il nuovo progetto giallorosso.