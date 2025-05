TORINO-ROMA 0-2: le pagelle

La Roma chiude la stagione con un’altra vittoria, passando sul campo del Torino per 2 a 0. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico Grande Torino per affrontare i granata nel match valido per l’ultima giornata di campionato:

Svilar 6 – Qualche buona uscita alta nel primo tempo, praticamente inoperoso nella ripresa.

Celik 6,5 – Ranieri schiera una difesa a 4 e il turco spinge con maggior continuità, creando anche un paio di pericoli nell’area granata. Dall’89’ Rensch sv.

Mancini 6,5 – Il Toro non spinge con chissà quale foga, lui presidia la difesa senza particolari patemi d’animo.

Ndicka 6,5 – Guardiano della retroguardia con fisico e personalità.

Angelino 7 – Diverse buone discese, sempre attento nelle chiusure difensive.

Konè 7 – Bella partita del francese, che quando cambia passo è imprendibile.

Paredes 7 – Si assume la responsabilità di calciare un rigore pesante e lo realizza con freddezza. Poi gioca con classe e precisione in regia. Dall’89’ Pisilli sv.

Cristante 6,5 – Peccato per quel gol annullato, per il resto partita di spessore.

Soulè 6,5 – Assist per la rete del due a zero e traversa scheggiata con un gran sinistro. Ma è un po’ discontinuo all’interno del match. Dall’89’ Hummels sv.

Saelemaekers 7,5 – Parte bene e si procura il rigore del vantaggio, poi nella ripresa realizza di testa la rete che chiude i giochi. Dall’89’ Baldanzi sv.

Shomurodov 6 – Cuore enorme così come i suoi polmoni, ma sulla qualità dei piedi ci sarebbe parecchio da discutere. Dal 73′ El Shaarawy 6 – Fa il suo, dando pochi riferimenti nell’inedito ruolo di punta centrale.

CLAUDIO RANIERI 10 – Monumento, lui si. Il miracolo della qualificazione in Champions gli sfugge di un centimetro, ma il suo capolavoro resta intatto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini