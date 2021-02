Di Marzio: “Pinto bravo nel mercato in entrata, ma si è mosso tardi in uscita. Allegri? Lo vuole il Real. Per la Roma occhio a Sarri”

AS ROMA NOTIZIE – Il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, è intervenuto questa mattina a Rete Sport per parlare della Roma all’indomani della chiusura della sessione del calciomercato invernale.

Su Tiago Pinto e sul mercato fatto a gennaio: “Non credo che si aspettasse di vivere un primo mese così: prima il Covid, poi il derby, poi le sei sostituzioni, poi il caso Dzeko. Ha fatto un corso intensivo… Il fatto che sia arrivato a mercato iniziato non l’ha aiutato a capire le dinamiche del mercato italiano, soprattutto in quello in uscita. Si è trovato di fronte a giocatori che non volevano andare via, e in Italia devi lavorarci prima alle uscite, perchè non è facile.

Ma nel mercato in entrata è stato bravissimo: ha preso due giocatori e non ha ceduto nessuno. Fra l’altro investendo non poco per Reynolds. Ora dovrà ricomporre la frattura tra Dzeko e Fonseca. Non sono riusciti a trovare uno scambio adeguato, come poteva essere con Giroud, e con Sanchez hanno fatto bene secondo me a ripensarci. Ora sarà inevitabile arrivare a una sorta di tregua“.

Sul futuro di Sarri, Spalletti e Allegri, i tre allenatori toscani in cerca di panchine: “Ci sono situazioni che cambieranno. La Roma? Bisogna capire come finirà il campionato, se andrà in Champions oppure no. Spalletti e Allegri sono due anni che sono fermi, e hanno una grande voglia di rientrare, soprattutto Allegri. Il Real Madrid mi sembra intenzionato a puntare su Max. Mentre Sarri mi sembra un nome spendibile per la Roma, per giugno è un profilo da seguire con attenzione”.

Fonte: Rete Sport