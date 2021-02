“ON AIR!” – CORSI: “Se la Roma non arriva terza, Fonseca ha fallito”, BERSANI: “Ora Dzeko deve sudarsi una maglia da titolare”, JURIC: “Con Reynolds ti sei dato un futuro sulla fascia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Oggi scrivono “Fonseca in bilico“…ma com’è possibile…ieri avete scritto che Fonseca batteva il Verona…. Ma non è che state a rosicà perchè Dzeko è rimasto alla Roma e vi siete resi conto che ora abbiamo: Dzeko, Mayoral che segna a tutte le partite, Pellegrini, Pedro, Mkhitaryan e mo pure El Shaarawy e v’è preso un colpo…Però nella stessa pagina scrivono che all’Inter è tutto a posto, che è saltata la cessione ma ci sono altri duemila fondi pronti, che non succede niente. Però Fonseca è in bilico, con la Roma terza in classifica e la squadra che ha fatto una capoccia come un dindarolo al Verona l’altro ieri, mica dieci giorni fa…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La storia di Dzeko mi ha annoiato, i tormentoni sono un po’ come i polpettoni, sono difficili da digerire… Magari lui e Fonseca nemmeno si parleranno, magari daranno soltanto il permesso a Dzeko di tornare ad allenarsi. E lui dovrà riconquistarsi il posto, e vedremo se anche la fascia. Non penso che Dzeko possa tornare e chiedere indietro la fascia, non si fa così…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Reynolds è arrivato ieri e ha detto che ha scelto la Roma perché qua i giovani crescono meglio che alla Juve. Ed è già una cosa che mi manda al manicomio…Ma sempre meglio di dire che fra due anni andrà al Barcellona o al Real. è già un passo avanti. Però prima di parlare, vediamolo, perchè dicono che è buonissimo… Oggi dovrebbe esserci il tavolo della riconciliazione con Tiago Pinto, Fonseca e anche Dzeko. Ieri striscione davanti alla Sud per chiedere la pace, che è poi una cosa che diciamo noi da tanto tempo. Fate pace e non rompeteci le scatole. Perchè se tu hai Borja Mayoral che segna, Dzeko e pure El Shaarawy, allora comincio a pensare che se Fonseca non arriva terzo ha fallito…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Chi metterei al posto di Pellegrini? Io punterei su Cristante, io avanzo lui. Lo ha fatto il trequartista, è come andare in bicicletta, lui delle qualità le ha vicino all’area. La coppia Villar-Veretout è molto ben assortita, e non andrei a toccare niente lì. In avanti non esagererei subito con El Shaarawy, lo farei allenare un paio di settimane con la squadra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Speriamo di scendere dalle montagne russe dei risultati, se non dovesse andare bene non ricominciamo a dire che Fonseca è in discussione. Poi magari batti Benevento e Udinese e ricominci a dire che siamo tutti belli e forti. Se oggi dovesse arrivare un segnale da Dzeko e Fonseca, sollecitati anche dai tifosi, si può ricominciare a lavorare perchè la Roma ha bisogno di Edin. Io non credo che la Roma possa arrivare a maggio solo con Borja Mayoral. E’ arrivato El Shaarawy, i giocatori ce li ha, speriamo di portare a casa questo piazzamento. Avere i 60 milioni in mano della Champions sarebbe una bella mano per tutti…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Il mercato della Roma è stato positivo, visti gli spazi così esigui di manovra. Poi è chiaro che avremmo preferito vedere un portiere diverso, un altro centrocampista e una punta alla Milik. E grazie, ma non si può avere tutto. Ma El Shaarawy te lo tieni, non arriva in prestito, non è un reso che poi devi fare a giugno. E Reynolds vediamo com’è…Dzeko? Una maglia ora se la deve sudare, perchè non parte titolare…”

Marco Juric (Rete Sport): “Con Reynolds ti sei dato un futuro sulla fascia, volevi far uscire Santon e non rinnoverai a Peres. E’ stato un mercato intelligente, si poteva fare di più, ma non cedendo nessuno e non incassando un euro e non liberando spazi per gli ingaggi, è stato fatto un buon mercato. Poi è chiaro che i giocatori devono rispondere sul campo, altrimenti resta tutto sulla carta…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “Finito il mercato, Dzeko resta alla Roma ed è stato scongiurato l’assurdo scambio con Sanchez. Ora c’è bisogno di un confronto per chiarire una situazione che va risolta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dzeko hanno provato fino all’ultimo a venderlo, anche senza un piano B. A Torino è giusto che giochi Mayoral. Fonseca, da permaloso, visto che sa di non essere sicuro di restare il prossimo anno, continua ad essere intransigente sul caso Dzeko. Ma la cosa più giusta è quella di reintegrare il bosniaco, tenerlo lì a disposizione, in una stagione che potrebbe regalare qualche bella sorpresa. La pace armata sarebbe la cosa più logica, ma potrebbe anche non succedere…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dzeko tornerà a disposizione di Fonseca, la strada mi sembra tracciata. Anche se contro la Juventus credo che giocherà Mayoral. Dzeko deve dare un segnale, al di là delle scuse: quale è stato il suo apporto alla Roma? Con quale intensità si è allenato? A me hanno detto delle cose, niente di così grave, ma che poi si riflettono sul campo. Io ho visto camminare Dzeko sul campo, e questo può essere indice di una mancanza di intensità negli allenamenti…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Dzeko non è un combattente in campo, ricordo quando Spalletti diceva che doveva prendere esempio da Mandzukic. Ma lui non è uno che durante la partita si batte, lo fa con la tecnica e i gol, che non sono proprio numerosi nell’ultimo periodo, almeno rispetto al suo valore. Escludere il capitano è un segnale forte, e le cose sono due: o Fonseca è pazzo e ragiona di pancia e non col cervello, e non credo… Ora il presidente e il general manager devono intervenire e chiarire: se la Roma può fare a meno di Dzeko, allora si andrà avanti così. Per quanto tempo Pandev è rimasto fuori con la Lazio?…”

