ULTIME DA TRIGORIA: Dzeko torna in gruppo. Lavoro individuale per El Shaarawy, Reynolds e Pedro. Out Smalling

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko è tornato ad allenarsi in gruppo. La squadra giallorossa è scesa in campo questa mattina intorno alle 11, e il centravanti bosniaco è regolarmente sul terreno di gioco di Trigoria con i suoi compagni.

Oggi in campo i giocatori che non hanno giocatore contro il Verona, per gli altri lavoro di scarico. Stanno effettuando lavoro differenziato Pedro, Stephan El Shaarawy e Bryan Reynolds, quest’ultimi arrivati alla Roma a fine mercato.

Solo fisioterapia per Chris Smalling, che ha svolto gli esami questa mattina a Villa Stuart per capire la gravità del suo infortunio.

Redazione Giallorossi.net