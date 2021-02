EL SHAARAWY: “Mi serve tempo per essere al top. La concorrenza non mi spaventa. Dzeko? L’ho visto sereno, c’è un clima bellissimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy si presenta (per la seconda volta) alla stampa nella conferenza organizzata dalla Roma questo pomeriggio a Trigoria. Queste le domande rivolte dai giornalisti e le risposte del Faraone sul suo ritorno in giallorosso:

C’è il rischio che tu abbia perso un po’ di brillantezza?

“Sono stato fermo dopo la Nazionale, ho fatto il massimo per arrivare a una buona condizione. Mi serve ancora tempo per essere al top, ma ho già stilato un programma con i preparatori che aggiorniamo di giorno in giorno. C’è tanta voglia di ricominciare con la Roma”.

Hai parlato con Fonseca riguardo il modulo?

“Sì, l’attacco non è stato stravolto più di tanto come posizioni. Ero abituato a partire largo a sinistra per poi accentrarmi, gli ho fatto presente che sono comunque a disposizione per tutti i ruoli”.

Ti spaventa la concorrenza?

“La concorrenza non è un problema, se c’è qualità vuol dire che c’è più possibilità di vincere”.

Come hai trovato Dzeko?

“Molto bene, lo ho visto sereno come tutti i nuovi compagni. C’è un bellissimo clima. Edin è un giocatore di grandissima personalità, troverà da solo la strada per tornare al meglio. Sono dinamiche di spogliatoio che nascono e muoiono lì”.

Che esperienza è stata in Cina?

“Molto particolare e condizionata dalla pandemia. Nonostante questo, sono riuscito a vincere un trofeo da protagonista sul campo: è un ricordo che mi porterò sempre dentro. Dopo la fine del campionato siamo stati fermi tanto, non è stato facile a livello calcistico. Sono tornato dove volevo essere con l’Europeo alle porte, sono felice di essere qui”.

Cosa hai notato di diverso nella squadra e nella società?

“Sono felice di essere qui, è stata un’accoglienza positiva. Sento come se non me ne fossi mai andato, qui ho costruito molto di più di un percorso calcistico e ho costruito rapporti anche fuori dal campo. Sono stato contentissimo di ricevere la fiducia di dirigenza e tecnico, hanno mostrato dea subito grande interesse e fiducia. Ora sta a me ripagarli”.

Nella tua ultima partita c’erano 62.000 spettatori e Dzeko era un punto fermo. Il pubblico tornerà, come vedi il rapporto con Dzeko?

“A livello di sistema di gioco non penso sia cambiato tantissimo, giochiamo con due esterni che possono venire dentro a giocare con Edin. Vedendo lo stadio vuoto, ti manca quell’incitamento, quell’affetto da parte dei tifosi che all’Olimpico sentiamo parecchio. Mi auguro possa tornare tutto alla normalità”.

Quanto conta avere la proprietà qui a Trigoria?

“Credo conti tanto per tutta la squadra e per tutto l’ambiente sentire la vicinanza del presidente. Dà una spinta maggiore. Ma come sono arrivato qua ho visto grandissima disponibilità da parte di tutti, è una cosa positiva per tutti. Sta ai giocatori trovare la responsabilità di fare il proprio lavoro”.

Il tuo ritorno è stato a un passo a ottobre. Perché la trattativa non andò a buon fine?

“Fu una situazione particolare, sappiamo tutti che nel calcio non sempre i tempi coincidono. Ora sono contento, entusiasta di essere tornato. Non vedo veramente l’ora di poter scrivere un altro capitolo importante con questa maglia”.

Che idea ti sei fatto di questo campionato? Dove collochi la Roma?

“Non ho mai smesso di seguire la Roma, come tutta la Serie A. Questa è una squadra che negli anni si è sempre posta l’obiettivo della Champions e anche di più, perché ha sempre avuto tutte le potenzialità per arrivare in alto. Il campionato quest’anno è più competitivo, ho trovato un ambiente positivo, una squadra che si aiuta. Nei momenti difficili, se c’è un aiuto reciproco, si riesce a uscirne. È un po’ retorico, ma dobbiamo pensare di partita in partita, vincendo si raggiungono risultati importanti. Abbiamo l’obiettivo della Champions e vorrei cominciare come ho fatto nel 2016, per guadagnarmi un posto all’Europeo”.

Ci dici una cosa della città e della squadra che ti sono mancati?

“Aver ritrovato le persone con cui ho instaurato un rapporto, ma devo dire che quando sono stato lontano, quando c’è stata la possibilità di tornare ho sempre sentito grande affetto dalla gente. Quando sono tornato a febbraio per una partita di Europa League ho visto tanta gente che mi vuole bene, è uno stimolo in più per ricominciare”.

