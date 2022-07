Di Marzio: “Visite mediche di Celik la prossima settimana. Lukic se salta Frattesi, Aouar la seconda operazione per la mediana”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato della Roma, sin in entrata che in uscita. Dopo gli arrivi già ufficializzati di Matic e Svilar, ora i giallorossi sono pronti a ad accogliere il terzo arrivo: Celik sarà infatti nella capitale la prossima settimana per svolgere le visite mediche.

A quel punto Tiago Pinto si concentrerà definitivamente sul primo dei due centrocampisti da portare in dote a Mourinho. Il favorito resta Davide Frattesi ma c’è anche Lukic del Torino alla finestra.

Come seconda operazione, poi, la Roma continua a prendere informazioni per Houssem Aouar del Lione. Ma questa, o in generale l’arrivo di un altro centrocampista, accadrà più avanti.

Riempita la prima casella in mediana, infatti, l’obiettivo sarà quello di cedere. Almeno sei i giocatori in uscita da Trigoria: Diawara, Villar, Carles Perez, Veretout, Kluivert e Calafiori, quest’ultimo in prestito.

Fonte: Gianlucadimarzio.com