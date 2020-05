Di Natale: “Totti ha fatto la storia della Roma, una colossale vergogna che resti fuori da Trigoria”

NOTIZIE AS ROMA – Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e attualmente allenatore dello Spezia Under 17 ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola. Tra gli argomenti trattati anche Totti e la ripartenza della Serie A. Ecco uno stralcio delle sue parole:

Cosa hai da dire su Totti?

Ho letto che quando accompagna il figlio a Trigoria resta fuori in macchina. E’ uno scandalo, una colossale vergogna. Totti ha fatto la storia della Roma, Totti è la Roma e dentro il centro tecnico dovrebbe essere costruita addirittura la sua statua.

Aspettando il protocollo, fai il tifo che almeno la Serie A e la Serie B possano ripartire?

E’ quello che tutti vogliamo anche se sarà fondamentale ripartire in sicurezza.

Fonte: Corriere dello Sport