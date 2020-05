ULTIME DA TRIGORIA – Si riparte. Pau Lopez e Mirante (con la mascherina) i primi a varcare i cancelli del Bernardini, poi Dzeko e Fuzato

AS ROMA NEWS – Trigoria riapre i cancelli. Da oggi il centro sportivo giallorosso riaccoglierà, seppur a scaglioni, i giocatori della Roma che torneranno gradualmente ad allenarsi. Prima però via alle visite mediche, poi, da giovedì, via agli allenamenti individuali.

Oltre al tampone, previsto per i giocatori e lo staff tecnico, i controlli riguarderanno anche tutti gli addetti ai lavori presenti all’interno del centro tecnico. Saranno effettuati test sierologici e molecolari, visite cardiologiche e polmonari che comprendono spirografia, tac al torace, polmonare, cardio polmonare, ecocardiogramma completo, elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo, testi di Holter, analisi delle urine e del sangue.

Il primo ad arrivare a Trigoria è il portiere spagnolo Pau Lopez, che ha varcato i cancelli del Fulvio Bernardini intorno alle 9 di questa mattina. A seguire è giunto Antonio Mirante che indossava la mascherina. Quindi sono arrivati Edin Dzeko e Fuzato. (Seguiranno aggiornamenti)

Giallorossi.net – F. Turacciolo