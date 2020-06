Diawara, Cristante e Veretout: almeno uno dei tre sarà sacrificato sul mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Diawara-Cristante-Veretout, rimangono due posti per tre“, titola oggi il Corriere dello Sport (M. Filacchione). Nell’articolo all’interno del quotidiano si racconta come i tre centrocampisti si contenderanno due posti a centrocampo nella formazione di Fonseca, ma anche la permanenza della Roma del prossimo anno.

Tutti e tre sono calciatori giovani, forti e per questo hanno mercato. E siccome Petrachi sarà costretto ai salti mortale per tenere Zaniolo e Pellegrini, almeno uno di questi tre centrocampisti potrebbe essere sacrificato. Cristante piace alla Juventus che voleva scambiarlo con Mandragora, ma ieri il ds in conferenza stampa ha apertamente dichiarato che il centrocampista attualmente all’Udinese non interessa ai giallorossi.

Jordan Veretout è invece da tempo nel mirino del Napoli, che lo aveva già cercato la scorsa estate e che ora lo vorrebbe per sostituire il partente Allan in mezzo campo. Il più ricercato però è Amadou Diawara, la cui crescita esponenziale prima del suo infortunio lo aveva fatto apprezzare a diversi club della Premier, come Chelsea e Tottenham. Dei tre il francese sembra essere il meno sacrificabile.

Fonte: Corriere dello Sport