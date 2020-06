Zaniolo vale oro, la Roma trema. Ecco perchè Nicolò non si tocca

AS ROMA NEWS – Le parole di Petrachi spaventano i tifosi giallorossi. La Roma vuole tenere Zaniolo ma, come ha detto il ds, “il mercato ti mette davanti tante situazioni”. Parole che non lasciano dormire sonni tranquilli.

Oggi il Corriere dello Sport infatti apre la sua edizione con il titolo “Zaniolo vale oro, Roma trema”, proprio in riferimento al pericolo che il club decida, davanti a un’offerta ricca e sostanziosa, di fare cassa con il suo giocatore più promettente e amato dalla tifoseria.

Davanti alle parole di Petrachi, “le gambe dei romanisti hanno cominciato a tremare”, scrive Giancarlo Dotto nel suo pezzo dal titolo: “Ecco perchè Nicolò non si tocca”. La cessione di Zaniolo, scrive il giornalista del Corriere dello Sport, sarebbe il harakiri definitivo, anche e soprattutto rispetto la cruda logica finanziaria.

Nonostante l’infortunio al ginocchio, l‘Osservatorio del CIES lo ha valutato 70 milioni. Cosa succederebbe con anche un Europeo giocato alla grande? La cessione di Zaniolo non sarebbe un gigantesco errore, ma una inudibile bestemmia.

Fonte: Corriere dello Sport