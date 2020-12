Diawara è ai saluti, Tiago Pinto porta Weigl dal Benfica

AS ROMA CALCIOMERCATO – Sembra già conclusa l’avventura di Amaodu Diawara in giallorosso. Dopo una stagione di alti e bassi e costellata da un brutto infortunio al menisco, il centrocampista era partito piuttosto male quest’anno: le dichiarazioni del suo procuratore a inizio campionato non sono piaciute per niente a Fonseca.

Lo stesso Diawara, complice il Covid, era rimasto fuori in avvio di stagione ed è stato immediatamente scavalcato nelle gerarchie da Pellegrini, ora titolare nel ruolo di regista accanto a Veretout, e dal giovane Villar, che Fonseca gli preferisce sistematicamente. Ieri il guineano ha avuto una chance di mettersi in mostra, ma lo ha fatto nel modo sbagliato.

E a gennaio Diawara può salutare: la Premier lo chiama, la Roma sarebbe ben disposta a cederlo a patto però di fare plusvalenza. Intanto Tiago Pinto, racconta oggi l’edizione di Leggo (F. Balzani) sembra aver già individuato il possibile sostituto per il centrocampo giallorosso: si tratta di Julian Weigl, 25 anni, centrocampista tedesco ex Borussia Dortmund che sta trovando poco spazio nel Benfica. Il prossimo ds giallorosso è pronto a portarselo con sé a Trigoria.

Fonte: Leggo