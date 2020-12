La Repubblica distrugge Fazio (3) e Diawara (3,5). Il Tempo boccia Mayoral (5,5). Brilla Milanese, ma non Boer e Bamba

AS ROMA NOTIZIE – Fazio è il peggiore in campo per distacco nella partita persa ieri dalla Roma contro il Cska Sofia per 3 a 1. Il difensore argentino paga il grave errore fatto nella ripresa e incassa addirittura un 3 in pagella da La Repubblica. Con lui il più generoso è la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) che gli assegna un 5, per il resto è una pioggia di 4 e 4,5 per lui.

In difesa a salvarsi è solo Kumbulla, mentre a centrocampo Diawara non ha scampo: è ancora una volta La Repubblica a essere spietata, stroncandolo con un 3,5 che appare esagerato. Anche gli altri quotidiani però non risparmiano il guineano, seppellito da una valanga di 4,5 e 5.

In attacco sorprende la bocciatura di Borja Mayoral da parte de Il Tempo (A. Austini) che gli assegna 5,5 così come La Repubblica, oggi un po’ col dente avvelenato nei confronti del giallorossi (5 a Pedro e 4,5 a Perez). Per tutti gli altri quotidiani invece la prova dello spagnolo è sufficiente. E i giovani? Brilla ovviamente Milanese, migliore in campo con una sfilza di 7. Così così gli altri due ragazzi, Boer e Bamba, la cui prestazione oscilla dal 5,5 al 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. Pugliese)

Boer 6; Kumbulla 6, Fazio 5, Jesus 5.5; Bruno Peres 6, Diawara 5, Milanese 6.5, Bamba 5.5; Perez 6, Pedro 6; Borja Mayoral 6. Subentrati: Smalling 6, Villar 5.5, Karsdorp 5.5, Tripi s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL TEMPO (A. Austini)

Boer 5.5; Kumbulla 5.5, Fazio 4, Jesus 5; Bruno Peres 5, Diawara 4.5, Milanese 7, Bamba 5.5; Perez 5, Pedro 6; Borja Mayoral 5.5. Subentrati: Smalling 6, Villar 5.5, Karsdorp 6, Tripi s.v. Allenatore: Fonseca 6.

IL MESSAGGERO (S. Carina)

Boer 5.5; Kumbulla 5, Fazio 4, Jesus 5; Bruno Peres 5.5, Diawara 4.5, Milanese 7, Bamba 5.5; Perez 5, Pedro 5.5; Borja Mayoral 6. Subentrati: Smalling 6, Villar 6, Karsdorp 6, Tripi s.v. Allenatore: Fonseca N.G.

IL CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Boer 5.5; Kumbulla 6, Fazio 4.5, Jesus 6; Bruno Peres 5, Diawara 4.5, Milanese 7, Bamba 6; Perez 5, Pedro 6; Borja Mayoral 6. Subentrati: Smalling 6, Villar 6, Karsdorp 6, Tripi s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL ROMANISTA (F. Pastore)

Boer 6; Kumbulla 5.5, Fazio 4.5, Jesus 5; Bruno Peres 5.5, Diawara 5, Milanese 7, Bamba 6; Perez 5.5, Pedro 6; Borja Mayoral 6. Subentrati: Smalling 6, Villar 6, Karsdorp 6, Tripi 6. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Boer 5.5; Kumbulla 6, Fazio 4.5, Jesus 5; Bruno Peres 5.5, Diawara 5, Milanese 7, Bamba 5.5; Perez 5, Pedro 5.5; Borja Mayoral 6. Subentrati: Smalling 6, Villar 5.5, Karsdorp 6, Tripi s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

LA REPUBBLICA

Boer 5.5; Kumbulla 5.5, Fazio 3, Jesus 5; Bruno Peres 4.5, Diawara 3.5, Milanese 7, Bamba 6; Perez 4.5, Pedro 5; Borja Mayoral 5.5. Subentrati: Smalling 5.5, Villar 6, Karsdorp 6, Tripi. Allenatore: Fonseca 5.5.

Redazione Giallorossi.net