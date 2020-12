Roma, ecco le tue possibili avversarie: da evitare Lille e Benfica

NOTIZIE AS ROMA – Appuntamento lunedì a Nyon alle ore 13, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafiora) quando verranno sorteggiati i sedicesimi di finale di Europa League. La Roma, spettatrice interessata, spera di evitare Benfica e Lille, arrivate seconde nei propri gironi e che quindi possono essere incrociate con i giallorossi.

All’estrazione parteciperanno le 24 squadre che hanno superato i gironi della stessa competizione e le otto formazioni arrivate dalla Champions League. Nella prima urna, quella degli uomini di Fonseca, saranno presenti tutte le prime classificate della fase iniziale e le quattro teste di serie scese dalla Champions League (Manchester United, Shakthar Donetsk, Club Bruges a Ajax), le altre retrocesse saranno invece Salisburgo, Kuban Krasnodar, Dinamo Kiev e Olympiakos, che saranno raggruppate insieme alle altre seconde classificate dei gironi: Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Sporting Braga, Lille, Maccabi Tel-Aviv, Anversa, Wolfsberger e Stella Rossa.

Le avversarie più temibili sono appunto i francesi del Lille (seconda in Francia a sole due lunghezze dal PSG) e il Benfica di quel Tiago Pinto che a gennaio si trasferirà nella Capitale, ma a Trigoria sperano di evitare anche la Real Sociedad, il Braga e le retrocesse dalla Champions. In quanto testa di serie la Roma giocherà l’andata in trasferta, con l’eventuale partita decisiva per la qualificazione agli ottavi in casa.

Fonte: Il Tempo