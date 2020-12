CSKA SOFIA-ROMA 3-1, Il Tempo: “Squadra con la testa altrove”, Leggo: “Mancanza di concentrazione incomprensibile”, Gazzetta: “Ma Fonseca può sorridere: è un super Milanese”

AS ROMA NEWS – La Roma esce con le ossa rotte da Sofia, battuta per 3 a 1 dal Cska nell’ultima partita del girone A dell’Europa League. Ma è una sconfitta indolore per i giallorossi, già matematicamente primi e con tutti e due i piedi ai sedicesimi di finale. Fonseca ha preferito mettere tanti Primavera in campo, e un passo falso era preventivabile.

Ma la colpa della sconfitta di ieri non va attribuita ai giovani, piuttosto a quei calciatori esperti che ieri hanno commesso errori “madornali”, scrive oggi Leggo (F. Balzani). Dai passaggi sbagliati di Bruno Peres, Diawara e Fazio nascono i gol di Tiago e Sowe che marchiano il risultato sul 3-1 per la gioia del modesto Cska Sofia. Una mancanza di concentrazione incomprensibile per giocatori che dovrebbero fare di tutto per riprendersi una maglia da titolare.

Anche per “Il Messaggero” (A. Angeloni) quello di ieri era un allenamento o poco più, mentre per la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) la Roma ieri aveva la testa altrove ma Fonseca trova lo stesso il modo per sorridere: oltre al ritorno in campo di Smalling c’è da sottolineare la bella prova del giovane Milanese. Quando Tommaso ha visto entrare la palla in rete, quasi non credeva che fosse successo. Non sapeva dove correre, come esultare. E così si è limitato a mettersi le mani sui capelli, quasi incredulo che fosse successo.

Stesso concetto espresso da Il Tempo (T. Carmellini) che titola: “Con la testa altrove”. La Roma ieri pensava già alla trasferta di Bologna, ma nonostante quella di Sofia fosse una una gara inutile, perdere non piace a nessuno, tantomeno a Fonseca, al quale il ko in Bulgaria non è andato proprio giù. Più che per il risultato, per come si è concretizzato. Il bilancio non può essere positivo perché in troppi hanno fallito o sono mancati all’appuntamento con l’Europa.

“Regali di Natale” titola invece Il Romanista, sottolineando gli errori fatti da alcuni calciatori ieri che hanno consegnato la vittoria ai bulgari. La Roma viene definita “distratta“, gli errori di Diawara e Fazio pesano sul risultato finale e hanno fatto arrabbiare Fonseca. Ma ora testa al Bologna: il tecnico recupera Smalling, ma domenica ci saranno anche Veretout e Pellegrini.

